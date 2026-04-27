قتل پدر توسط پسر با ضربات قیچی در تهران

پلیس تهران پسری افغان را به اتهام قتل پدرش در یک کارگاه خیاطی دستگیر کرد. درگیری بر سر مسائل مالی و دستمزد رخ داده بود.
پلیس تهران پسری جوان را به اتهام قتل پدرش با ضربات متعدد قیچی دستگیر کرد. این حادثه دلخراش در یک کارگاه خیاطی در حوالی خیابان مولوی رخ داد و تحقیقات گستردهای را به دنبال داشته است.
طبق گزارشهای اولیه، درگیری بین پدر و پسر بر سر مسائل مالی و دستمزد کار در کارگاه خیاطی آغاز شده بود. پسر جوان مدعی است که پدرش دستمزد بسیار پایینی به او میپرداخت و هرگونه اعتراض او را با پاسخهای تند و تحقیرآمیز مواجه میکرد. این اختلافات به مرور زمان تشدید شده و در نهایت به یک درگیری خونین منجر شده است. همسایگان شاهدان عینی این حادثه بودند و صدای فریاد و جیغ از داخل کارگاه شنیدند.
پس از ورود پلیس به محل، پدر خانواده با جراحات شدید ناشی از ضربات قیچی به بیمارستان منتقل شد، اما متاسفانه پس از چند روز تلاش تیم پزشکی، به دلیل شدت جراحات وارده به قفسه سینه و گردن جان خود را از دست داد. پسر جوان پس از فرار اولیه توسط مردم در کوچههای اطراف دستگیر و به پلیس تحویل داده شد.
او در اعترافات خود به پلیس، ضمن ابراز پشیمانی، مدعی شده است که قصد کشتن پدرش را نداشته و تنها قصد ترساندن او را داشته است. با این حال، با توجه به شدت جراحات وارده و اعتراف متهم، پرونده به عنوان قتل عمد در حال رسیدگی است. بازپرس محسن اختیاری، ریاست شعبه یکم بازپرسی امور جنایی تهران، شخصاً بر این پرونده نظارت دارد و دستورات لازم برای انجام تحقیقات دقیق و جامع را صادر کرده است.
پلیس در حال جمعآوری مدارک و شواهد بیشتر برای روشن شدن تمام ابعاد این حادثه است و از شاهدان عینی نیز بازجویی به عمل میآورد. این حادثه غمانگیز بار دیگر بر اهمیت کنترل خشم و حل مسالمتآمیز اختلافات خانوادگی تاکید میکند. همچنین، نشان میدهد که مشکلات مالی و اقتصادی میتواند به چه پیامدهای ناگوار و جبرانناپذیری منجر شود.
لازم به ذکر است که متهم در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد و تحقیقات از او با حساسیت بیشتری ادامه دارد. پلیس از عموم مردم درخواست دارد در صورت داشتن هرگونه اطلاعات مرتبط با این پرونده، با نزدیکترین مرکز پلیس تماس بگیرند. این پرونده به دلیل حساسیت موضوع و ابعاد مختلف آن، توجه رسانهها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است و انتظار میرود در روزهای آینده اطلاعات بیشتری در مورد آن منتشر شود.
بررسیهای بیشتر نشان میدهد که این خانواده افغانستانی مدتی است در ایران زندگی میکردند و کارگاه خیاطی، منبع اصلی درآمد آنها بوده است. اختلافات مالی و مشکلات معیشتی، به نظر میرسد عامل اصلی بروز این حادثه تلخ بوده باشد. پلیس همچنین در حال بررسی سوابق خانوادگی و اجتماعی این خانواده است تا بتواند به درک بهتری از ریشههای این درگیری دست یابد.
این حادثه یک بار دیگر ضرورت توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی و ارائه حمایتهای لازم به خانوادههای آسیبپذیر را یادآور میشود. همچنین، اهمیت آموزش مهارتهای زندگی و حل مسالمتآمیز اختلافات را برجسته میکند. امیدواریم با انجام تحقیقات دقیق و عادلانه، حقیقت این حادثه روشن شود و عدالت در مورد متهم اعمال شود
