قتل جوان ۱۶ ساله در مرند به دست پلیسscreenCaption

پلیس شهرستان مرند در پی وقوع درگیری منجر به قتل یک جوان شانزده ساله، متهم قاتل را در کمین مدت شناسایی و دستگیر کرده است. قاتل و مقتول هر دو ساکن مرند بودند و قاتل پس از ارتباب جرم متواری شده بودند. پلیس با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را پیدا کرد و پس از دستگیری، قاتل در تحقیقات به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را مشاجره لفظی با دوستش معرفی کرده است. پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شده است.

سرهنگ علی اسدیان امروز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهرستان مرند بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت وی افزود با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد قاتل و مقتول هر دو شانزده ساله و ساکن مرند بوده که مقتول با ضربات چاقو توسط قاتل مضروب سده و در دم فوت کرده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می‌شود اسدیان تصریح کرد ماموران با اشراف اطلاعاتی انجام اقدامات فنی و پلیس ی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند وی خاطرنشان کرد قاتل در تحقیقات پلیس ی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را مشاجره لفظی با مقتول که دوست وی بوده عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی ش.

سرهنگ علی اسدیان امروز پنجشنبه در تشریح این خبر اظهار کرد در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل جوانی در شهرستان مرند بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت وی افزود با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد قاتل و مقتول هر دو شانزده ساله و ساکن مرند بوده که مقتول با ضربات چاقو توسط قاتل مضروب سده و در دم فوت کرده و قاتل نیز بلافاصله از محل متواری می‌شود اسدیان تصریح کرد ماموران با اشراف اطلاعاتی انجام اقدامات فنی و پلیسی و با هماهنگی مرجع قضایی محل اختفای متهم را شناسایی و وی را دستگیر کردند وی خاطرنشان کرد قاتل در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به ارتکاب قتل اعتراف و انگیزه خود را مشاجره لفظی با مقتول که دوست وی بوده عنوان کرد که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی ش





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قتل مرند پلیس جوانان اعتراف

United States Latest News, United States Headlines