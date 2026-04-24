قبرس در میان تنشهای منطقهای و رقابت قدرتهای جهانی، به یک نقطه استراتژیک تبدیل شده است. حضور پایگاههای نظامی بریتانیا و حمله اخیر پهپادی، این وضعیت را پیچیدهتر کرده و آینده این جزیره را در هالهای از ابهام قرار داده است.
قبرس ، که زمانی کشوری باثبات به شمار میرفت، اکنون به یک خط مقدم استراتژیک در حال ظهور تبدیل شده است. این جزیره در میان تنشهای منطقهای ، رقابت قدرتهای جهانی و شکاف دیرینه در شمال و جنوب خود گرفتار آمده است.
حضور پایگاههای نظامی بریتانیا در آکروتیری و دکلیا، که حدود ۳ درصد از قلمرو قبرس را در بر میگیرند، این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. این پایگاهها نه تنها محدود به مناطق تعیینشدهاند، بلکه تا ۶۰ درصد از محدوده شهرداری کوریون، شهری با حدود ۴۰ هزار نفر جمعیت، را نیز تحت تاثیر قرار میدهند. ساکنان روستای آکروتیری به حضور دائمی جنگندهها و گشتها عادت کردهاند و حدود یکسوم جمعیت در این پایگاه مشغول به کار هستند.
حمله اخیر پهپادی به این مناطق، سردرگمی و نگرانی را در پی داشت. آژیرها به صدا درآمدند، اما دستورالعمل مشخصی برای تخلیه صادر نشد تا اینکه روز بعد، حدود ۱۰۰۰ نفر بهطور موقت مجبور به ترک خانههای خود شدند و به خانههای بستگان، هتلها و صومعهای در نزدیکی پناه بردند.
این حادثه یک خلأ حقوقی را آشکار کرد: مقامات قبرس هیچگونه قدرت و نظارتی بر مناطق پایگاههای حاکمیتی بریتانیا ندارند و این موضوع توانایی آنها را برای اقدام در شرایط اضطراری محدود میکند. سوال اصلی این است که آیا این پایگاهها یک دارایی استراتژیک هستند یا تهدیدی فزاینده؟ دولت راستگرای قبرس در پی این حمله، آینده این پایگاهها را زیر سوال برده است، موضوعی که مدتهاست یکی از عوامل اصلی تنش سیاسی در این کشور بوده است.
شهردار کوریون، پانتلیس یورگیو، اظهار داشته که بسیاری از مردم معتقدند این پایگاه در حال تبدیل شدن به یک تهدید است و خواستار شفافیت در مورد مسئولیت حفاظت مدنی شده است. قبرس، که در حال حاضر ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، عضو ناتو نیست و برای دفاع خود به متحدان اروپایی و بریتانیا متکی است.
در پی این حمله، چند کشور اروپایی از جمله یونان تجهیزات نظامی به منطقه اعزام کردند و بریتانیا به ایالات متحده اجازه داد از پایگاههای خود برای عملیات دفاعی استفاده کند. صنعت گردشگری، که حدود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی قبرس را تشکیل میدهد، نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. با وجود تلاش مقامات برای حفظ آرامش، رزرو هتلها در ماه مارس، همزمان با آغاز فصل گردشگری، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است.
پیامدهای بلندمدت این موضوع به روند تحول درگیری وابسته است. بحران خاورمیانه اکنون در شکاف سیاسی دیرپای قبرس نیز بازتاب یافته است. این جزیره از سال ۱۹۷۴ به دو بخش تقسیم شده است: جمهوری قبرس که بهطور بینالمللی به رسمیت شناخته میشود و «جمهوری ترک قبرس شمالی» که فقط توسط ترکیه به رسمیت شناخته میشود.
تحرکات نظامی در هر دو سوی جزیره افزایش یافته است و ترکیه پس از استقرار نیروهای اروپایی در جنوب، حضور خود را در شمال تقویت کرده است. تحلیلگران هشدار میدهند که بحران خاورمیانه ممکن است شکافها را تشدید کند و روند تلاشها برای اتحاد مجدد را به تعویق بیندازد. در حال حاضر، زندگی روزمره تا حد زیادی مانند گذشته ادامه دارد، اما در لایههای زیرین، این جنگ در حال دگرگونکردن ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جزیره است.
قبرس از نظر جغرافیایی همچنان از خطوط مقدم دور است، اما بهطور فزایندهای در معرض پیامدهای آن قرار دارد و سوال این است که میزان و گسترهی این اثرات چه خواهد بود
