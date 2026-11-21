بررسی حقوقی معافیت سربازی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران پس از انتخاب به عنوان مرد سال آسیا و تحلیل بندهای قانون سرباز قهرمان.

علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ملی‌پوش تیم‌های پرسپولیس، تراکتور و فجرسپاسی با کسب عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ فوتبال آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا ( AFC)، نخستین دروازه‌بان تاریخ در دوره جدید این جوایز شد که این افتخار بزرگ را نصیب خود کرد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که او پیش از این نیز در هفته گذشته، مرد سال فوتبال آسیا شناخته شده بود و حالا شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ورزشی مملو از گفتگوهای پیرامون امکان معافیت وی از خدمت سربازی اجباری است. اما آیا این عنوان جدید و بین‌المللی می‌تواند به معافیت سربازی او منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به جزئیات دقیق قوانین جاری کشور و شرایط خاص این دروازه‌بان توجه کرد.

محدودیت‌های قانونی برای معافیت سربازی ورزشکاران

قانون "سرباز قهرمان" که در سال ۱۳۷۶ تصویب شده و در سال ۱۳۹۱ اصلاحات جزئی در آن انجام شده است، معیارهای بسیار مشخص و دقیقی را برای اعطای معافیت سربازی تعیین می‌کند. بر اساس تبصره ۴ این قانون، معافیت از خدمت دوره ضرورت صرفاً به ورزشکارانی تعلق می‌گیرد که مقام‌های خاص و تعیین‌شده‌ای را در رویدادهای بزرگ ورزشی کسب کرده باشند. این مقامات شامل نفرات اول تا سوم بازی‌های المپیک، مقام اول تا سوم جام جهانی فوتبال، بسکتبال و والیبال، و نفرات اول بازی‌های آسیایی در رشته‌های تحت پوشش کمیته بین‌المللی المپیک (Ioc) است. همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارالمپیک جهانی نیز شامل این معافیت می‌شود.

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در این راستا، باید تأکید کرد که عنوان "مرد سال فوتبال آسیا" که توسط AFC اهدا می‌شود، در هیچ‌کدام از بندهای قانون سرباز قهرمان پیش‌بینی نشده است. بنابراین، علی‌رغم اهمیت بالای این جایزه، از نظر حقوقی هیچ پایه‌ای برای استناد به آن جهت درخواست معافیت وجود ندارد. قانون‌گذار تنها به کسب مقام قهرمانی در مسابقات فینالی و مدال‌آوری در رقابت‌های چندملیتی اشاره کرده و جایزه بهترین فرد سال را در دایره شمول این معافیت‌ها قرار نداده است. این موضوع باعث می‌شود که بیرانوند از نظر فعلی قوانین، واجد شرایط برای معافیت سربازی نباشد.

شرایط فعلی سربازی علیرضا بیرانوند و مرخصی تحصیلی

علیرضا بیرانوند اکنون در وضعیت سربازی قرار دارد و پرونده خدمت او یکی از پرسروصداترین پرونده‌های ورزشی کشور بوده است. او در آبان‌ماه ۱۴۰۵ به سربازی اعزام شد، زمانی که دوران دانشجویی خود را به پایان رسانده بود و پس از درگیری‌هایی با مدیریت باشگاه تراکتور، تصمیم به سربازی گرفت. معاون سازمان وظیفه عمومی فراجا پیش‌تر اعلام کرده بود که بیرانوند سنوات مجاز تحصیلی خود را پشت سر گذاشته است. این بدان معناست که او می‌تواند برای تکمیل تحصیلات مقطع کارشناسی ارشد فرصت داشته باشد، اما ورود به مقطع دکتری باعث تعویق خدمت سربازی نمی‌شود و او باید خدمت خود را آغاز کند.

بیرانوند در روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۲۰۲۶ که مصادف با ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ است، با استفاده از مرخصی و با حضور در تایلند موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا شد. اما پس از پایان این مراسم و گرفتن این عنوان تاریخی، وی موظف است برای ادامه دوره‌های آموزشی سربازی به شیراز برگردد، زیرا تیم فعلی او فجرسپاسی در آن شهر مستقر است. وضعیت فعلی او نشان می‌دهد که او فعلاً در حال گذراندن دوران سربازی خود است و هیچ اقدام قضایی یا اداری برای لغو این حکم در جریان نیست.

موانع دیگر قانونی و شرایط امنیتی کشور

علاوه بر عدم شمول عنوان "مرد سال" در قانون سرباز قهرمان، یک مانع دیگر نیز برای معافیت او وجود دارد که به شرایط امنیتی و دفاعی کشور مربوط است. ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون سرباز قهرمان صراحتاً اشاره دارد که "معافیت در زمان صلح" شامل حال ورزشکاران می‌شود. این ماده تصریح می‌کند که کلیه کسانی که در زمان صلح و از طرف فدراسیون‌های ورزشی به تیم‌های ملی پذیرفته می‌شوند و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند، مشمول مفاد این آیین‌نامه هستند. با توجه به شرایط خاص و امنیتی کشور در برهه کنونی، وضعیت به گونه‌ای است که این معافیت‌ها به سختی اعطا می‌شوند.

کارشناسان حقوقی و انتظامی معتقدند که اگر قرار باشد بیرانوند از خدمت سربازی معاف شود، قانون فعلی نیاز به تغییر اساسی دارد. وزارت ورزش و جوانان می‌تواند با ارائه یک درخواست رسمی، اصلاح قانون سرباز قهرمان و آیین‌نامه اجرایی آن را به مجلس پیشنهاد دهد. این نیاز به تغییر قانون در سایر رشته‌ها نیز دیده می‌شود. به عنوان مثال، در مهرماه امسال، تیم ملی فوتبال الکترونیک ایران در بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا موفق به کسب مدال طلا و مقام قهرمانی شد و این نشان می‌دهد که جایگاه رو به رشد ورزش‌های الکترونیک می‌تواند در آینده مورد توجه نمایندگان مجلس برای گسترش چتر پوشش قانون سرباز قهرمان قرار گیرد.