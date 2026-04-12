رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مذاکرات اخیر در اسلام‌آباد اشاره کرد و بر لزوم اعتمادسازی و اتخاذ تصمیم توسط آمریکا برای پیشبرد مذاکرات تاکید کرد. وی همچنین از تلاش‌های پاکستان قدردانی و از حمایت‌های مردم ایران تشکر کرد.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، به مذاکرات اخیر در اسلام‌آباد اشاره کرد و دیدگاه‌های خود را در این خصوص ابراز نمود. وی در این پیام که بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته است، به نکات کلیدی و مهمی در خصوص روند مذاکرات ، رویکرد ایران و انتظارات از طرف مقابل اشاره کرده است. قالیباف در بخش نخست پیام خود با تاکید بر پیش‌زمینه‌های مذاکرات ، به عدم اعتماد ایران به طرف مقابل به دلیل تجربیات تلخ جنگ‌های پیشین اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب که جمهوری اسلامی ایران حسن نیت و اراده لازم برای پیشبرد مذاکرات را داشته است، تصریح کرد که به دلیل سوابق موجود، نمی‌توان به طرف مقابل اعتماد کرد. رئیس مجلس همچنین به ابتکارات سازنده هیئت ایرانی اشاره کرد و اذعان داشت که هیئت مذاکره‌کننده ایرانی ۱۶۸ ابتکار رو به جلو را در این مذاکرات مطرح کردند، اما طرف مقابل در این دور از مذاکرات نتوانست اعتماد هیئت ایرانی را جلب نماید. این اظهارات نشان‌دهنده موضع محکم ایران در مذاکرات و تاکید بر ضرورت اعتمادسازی برای پیشبرد هرگونه توافق است. این پیام، حاوی نکاتی درباره تاکتیک‌های مذاکراتی ایران، اولویت‌های آن و انتظارات از کشورهای دیگر است. این پیام در شرایطی منتشر می‌شود که روابط بین‌المللی ایران در کانون توجه قرار دارد و گمانه‌زنی‌ها درباره آینده مذاکرات مختلف افزایش یافته است. پیام قالیباف به عنوان یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، می‌تواند در روشن‌سازی مواضع ایران در این شرایط حساس موثر باشد.\در بخش دیگری از پیام، قالیباف به ارزیابی خود از موضع آمریکا در این مذاکرات پرداخت. وی با اشاره به درک آمریکا از منطق و اصول جمهوری اسلامی ایران، این کشور را در موقعیت تصمیم‌گیری قرار داد و بیان کرد که اکنون آمریکا باید تصمیم بگیرد که آیا می‌تواند اعتماد ایران را جلب کند یا خیر. این سخنان، پیامی روشن به آمریکا مبنی بر اهمیت تغییر رویکرد و اتخاذ مواضعی اعتمادساز در مذاکرات است. قالیباف همچنین به رویکرد ایران در قبال دیپلماسی اشاره کرد و آن را در کنار مبارزه نظامی برای احقاق حقوق ملت ایران دانست. این موضع‌گیری نشان‌دهنده اعتقاد جمهوری اسلامی به استفاده از تمامی ابزارهای ممکن برای دفاع از منافع ملی و دستیابی به اهداف تعیین شده است. وی در ادامه، بر تداوم تلاش‌ها برای تثبیت دستاوردهای دفاع ملی تاکید کرد و اشاره نمود که جمهوری اسلامی ایران لحظه‌ای از این تلاش‌ها دست نخواهد کشید. در بخش پایانی پیام خود، رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاش‌های کشور دوست و برادر، پاکستان، برای تسهیل فرآیند مذاکرات قدردانی کرد و به ملت پاکستان درود فرستاد. این ابراز قدردانی، نشان‌دهنده اهمیت روابط دوستانه و دیپلماسی منطقه‌ای در پیشبرد اهداف ایران است. قالیباف همچنین از حمایت‌های بی‌دریغ ملت ایران تشکر و قدردانی کرد و به همکاران خود در این مذاکرات فشرده و ۲۱ ساعته خدا قوت گفت. این پیام با شعار «زنده و پاینده باد ایران عزیز!» به پایان رسید، که نشان‌دهنده عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در حفظ استقلال و پیشبرد منافع ملی است.\پیام قالیباف بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در مورد مذاکرات و رویکرد ایران در قبال مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی است. تاکید بر عدم اعتماد به طرف مقابل، اهمیت اعتمادسازی، استفاده از دیپلماسی اقتدار و قدردانی از حمایت‌های مردمی، از جمله نکات برجسته این پیام هستند. این پیام در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و آینده مذاکرات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. رویکرد ایران در این مذاکرات، بر اساس این پیام، بر مبنای حفظ منافع ملی، استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تاکید بر ضرورت اعتمادسازی است. پیام قالیباف، پیامی روشن به طرف‌های مذاکره‌کننده و همچنین به مردم ایران است. این پیام، بر اهمیت وحدت ملی، حمایت از فرزندان ایران و تلاش برای دستیابی به اهداف تعیین شده تاکید دارد. این پیام همچنین، نشان‌دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از حقوق ملت ایران و حفظ استقلال کشور است. این موضع‌گیری‌ها در شرایط پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی به تحولات آتی داشته باشد و بر تصمیم‌گیری‌های بازیگران مختلف تاثیرگذار باشد





