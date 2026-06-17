رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی ویژه خبری با تحلیل جنگ اخیر، از هماهنگی چهار میدان نظامی، مردمی، دیپلماسی و خدمت خبر داد و تأکید کرد که مذاکرات بر اساس اقتدار ملی و دستاوردهای میدان شکل گرفته است.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگوی ویژه خبری به تحلیل ابعاد جنگ اخیر پرداخت. وی با اشاره به چند دوره مهم از مذاکرات و تقابل‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی، اظهار داشت که خاطرات مذاکرات هسته‌ای و برجام سال‌ها در فضای سیاسی کشور مطرح بوده است، اما تحولات مرتبط با جنگ ‌های اخیر، به‌ویژه جنگ سوم در یک سال گذشته، از جهات مختلف دارای ابعاد متفاوتی است.

این حادثه از نظر گستره و تأثیرگذاری، یک رویداد بزرگ به شمار می‌رود. هرچند جمهوری اسلامی ایران در منطقه قرار دارد و ممکن است صحنه درگیری، منطقه‌ای تلقی شود، اما آثار و پیامدهای آن کاملاً جهانی است و امروز نیز این تأثیرات را مشاهده می‌کنیم. قالیباف با تأکید بر ابعاد ژئوپلیتیکی این تقابل، گفت: اگر از منظر جغرافیای سیاسی به موضوع نگاه کنیم، با یک جنگ دارای آثار بین‌المللی مواجه هستیم.

قدرت اول نظامی و قدرت اول اقتصادی جهان در کنار رژیم صهیونیستی، که از توان هسته‌ای و ظرفیت‌های نظامی قابل توجهی برخوردار است، در برابر جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. این تقابل تنها یک رویارویی نظامی نبود، بلکه در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فناورانه نیز جریان داشت. در واقع دو رویکرد و دو جبهه در برابر یکدیگر قرار گرفتند؛ از یک سو رویکرد استکباری و از سوی دیگر رویکرد توحیدی و جبهه حق.

وی با اشاره به چهار میدان اصلی در این جنگ، اظهار کرد: نخستین میدان، میدان نظامی است که نیروهای مسلح با تدبیر، شجاعت و ایثار در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. میدان دوم، میدان مردم است؛ مردمی که از نخستین ساعات وقوع حوادث به صحنه آمدند و حضور خود را به نمایش گذاشتند. مردم ایران بار دیگر نشان دادند که در بزنگاه‌های حساس در میدان حاضر هستند.

همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز پیش از شهادت برخی فرماندهان تأکید کرده بودند که ملت ایران مبعوث شده است، ما در عمل شاهد حضور و نقش‌آفرینی مردم در صحنه بودیم و این حضور همچنان ادامه دارد. میدان سوم، عرصه دیپلماسی است که درباره ابعاد آن در فرصت مناسب توضیح خواهم داد. میدان چهارم نیز میدان خدمت است که امروز به‌صورت هم‌افزا در کنار یکدیگر فعالیت می‌کنند.

از ابتدای انقلاب تاکنون کمتر مقطعی را می‌توان یافت که چنین هماهنگی و هم‌افزایی میان عرصه‌های مختلف وجود داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی با مقایسه شرایط جنگ اخیر با دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس، مردم در جنگ حضور داشتند اما عمدتاً نقش پشتیبانی‌کننده ایفا می‌کردند؛ کمک‌های مادی ارائه می‌دادند و فضای جنگ بیشتر به مناطق جغرافیایی جبهه و پشت جبهه محدود بود.

در نتیجه، بخش‌های زیادی از کشور به‌صورت مستقیم تحت تأثیر شرایط جنگی قرار نداشتند. اما امروز با شرایط متفاوتی روبه‌رو هستیم. اگر به صحنه نگاه کنیم، چهار میدان اصلی را مشاهده می‌کنیم که هر یک به‌گونه‌ای در کنار یکدیگر مسیر موفقیت و پیروزی ملت ایران را دنبال می‌کنند. قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات اشاره کرد و گفت: همواره گفته‌ام که با مذاکره مخالف نیستم، بلکه معتقدم باید به نوع مذاکره توجه کرد.

مذاکره زمانی ارزشمند است که خود به‌عنوان یکی از روش‌های مبارزه و تأمین منافع ملی عمل کند. تفاوت این دوره با مذاکرات گذشته در آن است که مذاکرات بر پایه دستاوردهای میدان و اقتدار ملی شکل گرفته است. نیروهای مسلح ایران با وجود محدودیت‌ها و نابرابری‌های آشکار در تجهیزات و امکانات، توانستند اقتدار خود را به نمایش بگذارند و ملت ایران نیز عظمت این توانمندی را مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: در مذاکره‌ای که به‌عنوان یک روش مبارزه دنبال می‌شود، نه وادادگی جایگاهی دارد و نه شعارزدگی. مذاکره باید بر پایه واقعیت‌های میدان، اقتدار ملی و تأمین منافع کشور انجام شود؛ چراکه شعارهای بدون پشتوانه نه‌تنها دستاوردی ندارد، بلکه از سوی دشمن نیز به‌عنوان ضعف تلقی می‌شود. نمونه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد میدان و دیپلماسی چگونه در کنار یکدیگر عمل کرده‌اند.

از جمله در حوادثی که در خلیج فارس رخ داد، در شرایطی که بحث آتش‌بس در جریان بود، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات طرف مقابل واکنش نشان دادند و نشان دادند که در برابر هرگونه تعرض، پاسخ قاطع خواهند داد. قالیباف در پایان تأکید کرد: انسجام، عقلانیت و اقتدار سه عامل اصلی هماهنگی میان چهار میدان است. آنچه امروز مشاهده می‌کنیم، نتیجه وجود انسجام ملی، عقلانیت و اقتدار است.

عقلانیتی که در رفتار ملت ایران متجلی شده و اقتداری که در عرصه‌های مختلف خود را نشان می‌دهد. این هماهنگی و هم‌افزایی باعث شده است که پرچم مبارزه با زورگویی، ظلم و رفتارهای خشونت‌آمیز آمریکا و رژیم صهیونیستی در مقاطع مختلف در دست یکی از این میدان‌ها قرار گیرد و همه آنها در کنار یکدیگر مسیر موفقیت و پیروزی ملت ایران را دنبال کنند





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