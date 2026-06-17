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قالیباف: شهدای جنگ‌ها و امام شهیدمان پاسدار خون ملت ایران هستند

سیاسی News

قالیباف: شهدای جنگ‌ها و امام شهیدمان پاسدار خون ملت ایران هستند
قالیبافنماینده ویژه ایران در امور چیناتاق بازرگانی ایران
📆6/17/2026 1:48 PM
📰MashreghNews
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رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست همفکری با اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست، گفت: بدون تردید آنچه امروز در ابعاد مادی، معنوی، عزت و افتخار نصیب ملت ایران شده، حاصل شهادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا در طول سال‌های گذشته است. امیدواریم توفیق داشته باشیم پاسدار خون این شهیدان و امام شهیدمان باشیم.

به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین ، صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ خردادماه) در « نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران » که با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌ها، اعضای کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی و مدیران ارشد اقتصادی کشور برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و در راس آن امام شهیدمان ، گفت: بدون تردید آنچه امروز در ابعاد مادی، معنوی، عزت و افتخار نصیب ملت ایران شده، حاصل شهادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا در طول سال‌های گذشته است.

امیدواریم توفیق داشته باشیم پاسدار خون این شهیدان و امام شهیدمان باشیم. وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست افزود: در نخستین فرصتی که در این شرایط پیدا کردم، در این جمع حاضر شدم، در واقع کمتر از ۴۸ ساعت پس از فراهم شدن شرایط، از دوستان خواستم با افتخار در جمع شما حاضر شوم تا بتوانیم درباره این مسئله گفت و گو کنم لذا از این جهت این جلسه برایم بسیار حایز اهمیت است

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