رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی، کارت‌های اقتصادی ایران را بررسی کرد و گفت که ایران هنوز کارت‌های زیادی برای بازی دارد، در حالی که آمریکا دیگر کارت ندارد. قالیباف به تنگه باب المندب و مدیریت مصرف نفت اشاره کرد و گفت که ایران در پی تضمین عبور و عبور ایمن در تنگه هرمز است. همچنین، در این گزارش، به جزئیات ترور قالیباف و لاریجانی، قیمت طلای دست دوم و نقره، و عوارض عبور از تنگه هرمز اشاره شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف ، در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران دیگر کارت‌های قابل بازی ندارد، در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، معادله‌ای از کارت‌های اقتصادی ایران و آمریکا منتشر کرد.

او در این پست، با اشاره به کارت‌هایی که ایران هنوز از آن‌ها استفاده نکرده است، تاکید کرد که برخلاف ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، این کشور دیگر کارت‌های قابل بازی ندارد، اما ایران همچنان گزینه‌های متعددی در اختیار دارد. قالیباف در این مطلب، به برخی از کارت‌های ایران اشاره کرد که هنوز بازی نشده‌اند، از جمله تنگه باب المندب، که یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی است.

او همچنین به مدیریت مصرف و کاهش تقاضای نفت اشاره کرد و گفت که ایران تا حدودی از این کارت استفاده کرده است. در ادامه، رئیس مجلس با کنایه به محدودیت‌های اقتصادی آمریکا نوشت: «به این لیست باید افزایش تقاضای انرژی برای تعطیلات تابستانی در آمریکا را هم اضافه کنید، مگر بخواهند آن را در آمریکا کنسل کنند!

» این اظهارات در حالی بیان شد که ایران همچنان در پی تضمین عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز است و از سوی دیگر، تیم ترامپ در مورد مذاکرات ایران و آمریکا و گام‌های احتمالی بعدی رایزنی خواهد کرد. در همین راستا، عراقچی، یکی از مقامات ایرانی، از اهداف و نتایج دو سفر خود به اسلام‌آباد، عمان و مسکو گفت و از مشورتهای خوبی در پاکستان خبر داد.

همچنین، در این گزارش، به جزئیات ترور قالیباف و لاریجانی اشاره شد و گفته شد که قالیباف در چه شرایطی برای مذاکره می‌رفت. علاوه بر این، در بخش اقتصادی، قیمت طلای دست دوم و نقره در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام شد که شمش نقره ۱۰۰ گرمی به ۵۰ میلیون تومان نزدیک شده است.

همچنین، در این گزارش، به موضوع عوارض عبور از تنگه هرمز اشاره شد و گفته شد که تمام شناورهای عبوری از این تنگه باید عوارض پرداخت کنند





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قالیباف کارت‌های ایران تنگه باب المندب تنگه هرمز قیمت طلا و نقره

United States Latest News, United States Headlines