قالیباف: تبدیل توافقات کاغذی ایران و چین به همکاری عملیاتی ضروری است

محمدباقر قالیباف، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین، بر ضرورت گذار از توافق‌های نمادین به پروژه‌های اجرایی ملموس و هماهنگی برنامه هفتم پیشرفت با برنامه پانزدهم توسعه تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف ، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین، در مقاله‌ای تحلیلی که مناسبت پنجاه‌وپنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور منتشر شد، بر لزوم تغییر رویکرد تهران و پکن از توافقات سطحی به همکاری‌های عمیق و عملیاتی تأکید کرد. وی معتقد است که استمرار این روابط در طول بیش از پنج دهه عبور از تحولات پیچیده منطقه‌ای و بین‌المللی، سرمایه‌ای ارزشمند محسوب می‌شود اما برای حفظ اعتبار خود نیازمند تطبیق با شرایط جدید جهان است.

ضرورت گذار از توافق‌های کاغذی به پروژه‌های اجرایی

قالیباف با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به توسعه روابط متوازن با چین، تصریح کرد که تعامل با قدرت‌های بزرگ نباید به تشریفات محدود شود. نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور چین خاطرنشان ساخت که ارزیابی نهایی موفقیت این رابطه باید بر اساس پروژه‌های عملیاتی مشخص، خروجی‌های ملموس و ارزش افزوده واقعی برای منافع ملی صورت گیرد. وی هشدار داد که بدون تعریف پروژه‌های شفاف و تأمین مالی قطعی، چارچوب‌های بلندمدت تنها در حد کاغذ باقی می‌مانند.

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نقش چین در تحولات امنیتی و نظم چندقطبی جهانی

یکی از محورهای اصلی استدلال قالیباف، نقش چین در پایان دادن به جنگ و عبور از وضعیت "نه جنگ و نه صلح" در منطقه است. وی بیان کرد که تجربه پکن در مقابله با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا و حمایت از تقویت جنوب جهانی، فرصت‌های مهمی را برای تهران فراهم می‌کند. نماینده ویژه ایران در امور چین افزود که امنیت پایدار منطقه باید با نقش‌آفرینی کشورهای منطقه تأمین شود و اتکا به امنیت وارداتی از سوی قدرت‌های خارجی پاسخگوی نیازها نیست.

وی همچنین تحولات ساختاری نظام بین‌الملل و حرکت جهان به سمت ساختاری چندمرکزی را دومین محور همکاری دانست. قالیباف گفت که سهم آسیا، کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مناسبات اقتصادی و بین‌المللی رو به افزایش است. وی با اشاره به اشتراکات ایران و چین در موضوعاتی همچون احترام به حاکمیت ملی، استقلال کشورها و چندجانبه‌گرایی، استفاده از ظرفیت سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس را در ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران حائز اهمیت دانست.

هماهنگی برنامه هفتم پیشرفت با برنامه پانزدهم توسعه چین

در بخش اقتصادی، نماینده ویژه ایران در امور چین، توسعه همکاری‌های فناوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت را چهارمین محور کلیدی روابط دو کشور معرفی کرد. وی با اشاره به برنامه جامع همکاری ۲۵ساله ایران و چین، خاطرنشان کرد که این برنامه چارچوبی برای جهت‌دهی به مناسبات است اما تحقق آن مستلزم مسئولیت‌پذیری دستگاه‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط است. قالیباف هماهنگی میان برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و برنامه پانزدهم توسعه چین را یکی از راهکارهای مهم برای سرعت بخشیدن به مناسبات دو کشور عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت تشکیل ستادی با نقش سیاست‌گذاری، راهبری کلان، حل تعارضات و نظارت بر اجرای امور تأکید کرد. قالیباف مأموریت نماینده ویژه را کمک به ایجاد انسجام، اولویت‌بندی و تسریع تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌های فرابخشی دانست و یادآور شد که این مأموریت نباید جایگزین دستگاه‌های مسئول در حوزه اجرا شود. وی در پایان تأکید کرد که اراده تهران و پکن برای گسترش روابط بالاست اما شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم از تصمیم‌گیری تا اجرا و ارزیابی نتایج، کلید موفقیت است.