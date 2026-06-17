رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف در نشست همفکری با اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که امروز باید سنگر را از بچههای پای لانچر تحویل گرفته و با قدرت برای مردم رفاه بیاوریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که امروز باید سنگر را از بچههای پای لانچر تحویل گرفته و با قدرت برای مردم رفاه بیاوریم. محمدباقر قالیباف نماینده ویژه ایران در امور چین در نشست همفکری با اتاق بازرگانی ایران گفت که امروز باید سنگر را از بچههای پای لانچر تحویل بگیریم و این مردم را از زیر فشار اقتصادی دربیاوریم.
وی اظهار کرد که نمیخواهم بگویم بریز و بپاش انجام دهیم بلکه یک زندگی راحت و رفاهی برای مردم فراهم کنیم. قالیباف با تأکید بر اهمیت توسعه روابط با چین و ضرورت تمرکز بر حل مشکلات اقتصادی مردم گفت که اهمیت این جلسه برای من همین است که در نخستین فرصتی که از شرایط جنگی و اولویتهای ناشی از آن پیدا کردم کمتر از ۴۸ ساعت بعد از دوستان خواستم این نشست برگزار شود.
وی افزود که ما نیازمند بلوکهایی هستیم که حتما باید شکل بگیرند و به نوعی اکنون نیز شکل گرفتهاند هر بلوکی که شکل بگیرد دو کشور قطعی در آن حضور خواهند داشت که بدون تردید چین و ایران هستند
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