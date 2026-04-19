محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی به تشریح نتایج مذاکرات هیئت ایرانی با آمریکا در اسلام‌آباد پرداخت و ضمن تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی به طرف مقابل، اعلام کرد که این گفتگوها منجر به درک واقعی‌تر متقابل شده است. او همچنین به مسائل هسته‌ای، تنگه هرمز و احتمال درگیری اشاره کرد.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی و سرپرست هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا، در گفت‌وگویی با تلویزیون حکومتی ایران در مورد مذاکراتی که در اسلام‌آباد با طرف آمریکایی داشته، توضیحاتی ارائه کرد. او بیان داشت که بی‌اعتمادی میان طرفین وجود داشته و این مذاکرات نتوانسته این بی‌اعتمادی را برطرف کند، اما درک متقابل میان هیئت آمریکایی و هیئت ایران واقعی‌تر شده است.

بخشی از این مصاحبه که پیشتر ضبط شده بود، پس از پخش تلویزیونی در شامگاه شنبه ۲۹ فروردین، طی بامداد یک‌شنبه توسط رسانه‌های داخلی ایران منتشر گردید. قالیباف در این مصاحبه اذعان داشت که در برخی موضوعات مذاکرات به جمع‌بندی رسیده و در برخی دیگر هنوز فاصله‌ها زیاد است و بحث نهایی دور به نظر می‌رسد. او تأکید کرد که پیشرفت‌هایی حاصل شده اما نکات اساسی همچنان باقی مانده‌اند. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اشاره کرد که در حال حاضر در چند موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ آمریکایی‌ها در حوزه هسته‌ای و تنگه هرمز دیدگاه‌هایی دارند، اما ایران بر مواضع اصولی خود ایستاده است. وی تصریح کرد که هدف از مذاکره رسیدن طرفین به تفاهم است، اما ایران اصول خود را دارد. قالیباف و همراهانش در تاریخ ۲۲ و ۲۳ فروردین در اسلام‌آباد با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در دیدارهایی پشت درهای بسته گفت‌وگو کردند. این دیدار، بالاترین سطح تماس میان ایران و آمریکا از دوران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ محسوب می‌شود. این گفت‌وگوها به دستیابی به توافق نهایی منجر نشد و مقام‌ها اعلام کرده‌اند که تلاش‌های میانجی‌گرانه ادامه دارد، هرچند معاون وزیر خارجه ایران بیان داشت که هنوز تاریخی برای دور تازه مذاکرات تعیین نشده است. قالیباف در گفت‌وگوی تلویزیونی خود افزود که ایران در بعضی موضوعات اصرار دارد و این خواسته‌ها غیرقابل گذشت هستند و سیاست ایران، تعهد گام به گام است؛ به این معنا که نباید تعهدات ایران یک‌طرفه اجرا شود و طرف مقابل هیچ اقدامی نکند. او در خصوص روند مذاکرات در اسلام‌آباد پاکستان توضیح داد که گاهی سوءتفاهم‌هایی میان طرفین و میانجی‌ها به وجود می‌آمده است و در این زمینه به موضوع "آزادسازی‌ها" به عنوان مثال اشاره کرد. سرپرست هیئت مذاکره‌کننده ایران با آمریکا مدعی شد که ترکیب هیئت ایرانی به گونه‌ای بوده که سلایق و نگاه‌های مختلف در آن حضور داشتند و هیچ کار جناحی یا سلیقه‌ای انجام نشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از مصاحبه، با اشاره به عدم اعتماد به دشمن، عنوان کرد که حتی در لحظه مصاحبه نیز ممکن است جنگ آغاز شود، اما نیروهای مسلح آمادگی کامل دارند. محمدباقر قالیباف همچنین گفت که مردم ایران عنوان می‌کنند "آنها را نابود کردیم"، اما با ذکر اینکه "آنها دارای پول، سلاح و امکانات هستند"، توضیح داد که "نه، ما آنها را نابود نکردیم". قالیباف در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد که کنترل تنگه هرمز در دست ایران است و اگر آمریکا به محاصره دریایی ایران پایان ندهد، تردد در این آبراه محدود خواهد شد. او در این گفت‌وگو همچنین ادعا کرد که در جریان مذاکرات واشینگتن و تهران در اسلام‌آباد، با تلاش آمریکا برای مین‌روبی در تنگه هرمز "قاطعانه برخورد شد" و "تا مرحله درگیری پیش رفتیم اما دشمن عقب‌نشینی کرد". رئیس‌جمهور آمریکا ساعاتی پیش از این مصاحبه، هشدار داده بود که ایران نباید از بستن تنگه هرمز برای "باج‌گیری" از آمریکا استفاده کند. پخش قسمت‌هایی از مصاحبه از پیش ضبط شده محمدباقر قالیباف در رسانه‌های ایران همزمان با اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران مبنی بر مسدود شدن کامل تنگه هرمز از عصر روز شنبه و تهدید هر شناوری که به آن نزدیک شود، صورت گرفت. پیش از این نیز قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مواضع مشابهی را اعلام کرده بودند. از سوی دیگر، گزارش‌هایی از حمله و تیراندازی سپاه پاسداران به سه کشتی در تنگه هرمز در روز شنبه منتشر شده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، پس از عدم دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ در مذاکرات صلح میان آمریکا و ایران در اسلام‌آباد، دستور محاصره دریایی بنادر ایران را صادر کرد. این محاصره از عصر دوشنبه ۲۴ فروردین به وقت ایران آغاز شد. توافق دائمی که میانجی‌هایی از جمله پاکستان در تلاش برای نهایی کردن آن هستند، هنوز به سرانجام نرسیده و پیشرفت در موضوع‌های اصلی مورد اختلاف همچنان نامشخص است





