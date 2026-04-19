قالیباف: در جنگ اخیر برنده میدان بودیم، نه اینکه ارتش دشمن را منهدم کرده باشیم

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی تلویزیونی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، به تشریح دستاوردهای ایران در جنگ اخیر پرداخت و تاکید کرد که علیرغم قدرت نظامی برتر دشمن، ایران با اتکا به طراحی و آمادگی خود، پیروز میدان بوده است. وی همچنین به اشتباهات راهبردی دشمن و ناتوانی آنها در دستیابی به اهدافشان اشاره کرد.
محمدباقر قالیباف در یک گفتوگوی تلویزیونی ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار، بر ضرورت عمل به گونهای که ملت ایران سرافراز بمانند، تاکید کرد. او با ابراز خرسندی از فرصت سخن گفتن با مردم، اذعان داشت که مشغلههای کاری مانع از گفتگوی زودتر شده است، اما معتقد است مردم حق دارند مطلع باشند. وی در تشریح وضعیت جنگ ، آن را سومین جنگ تحمیلی نامید که با فریب آمریکا در میانه مذاکرات آغاز شد و طی آن، فرماندهان، نیروهای امنیتی و امام راحل به شهادت رسیدند.
قالیباف با اشاره به درس آموخته از جنگ ۱۲ روزه که با تاخیر ۱۴ ساعته در واکنش همراه بود، عنوان کرد که در جنگ سوم، علیرغم شهادت فرماندهان ارشد، واکنش نیروهای مسلح در کمترین زمان و با دقت انجام شد. وی با بیان اینکه ساختار نظامی کشور مستحکم است، به سخنان امام خمینی (ره) مبنی بر اتکای انقلاب به خدا و ملت، نه افراد، اشاره کرد و گفت که پس از گذشت ۴۹ روز از جنگ، معنی واقعی این کلام را درک کردهاند؛ مردمی که خود مبعوث، امام و امت شدند و هدایت الهی را دریافت کردند. قالیباف توان آفندی ایران را از نظر کمی و کیفی و در حوزه طراحی، بسیار قدرتمندتر از گذشته توصیف کرد و افزود که دشمن علیرغم ناباوری، شاهد این توانمندی بود. او تاکید کرد که مردم ایران نسبت به جنگ قبلی بیشتر پای کار هستند و در حوزه فنی، ۱۸۰ پهپاد دشمن رهگیری شده است که این قابلیت در گذشته وجود نداشت. قالیباف وعده داد که در آینده از معجزاتی که در حوزه جنگ متقارن و پیشرفتهای علمی رخ داده، پرده برخواهد داشت و به خصوص به توانمندی در حوزه پهپادی و موشکی اشاره کرد که دشمن را به اعتراف واداشته است. او تاکید کرد که قدرت نظامی ایران از آمریکا بیشتر نیست، چرا که آمریکا از پول، تجهیزات و تجربه بیشتری برخوردار است و رژیم صهیونیستی نیز نوکر آمریکا محسوب میشود. قالیباف با رد این تصور که ایران دشمن را نابود کرده است، بیان داشت که ایران برنده میدان است و با طراحی و آمادگی خود، دشمن را عقب رانده است. او علت شکست دشمن را اشتباهات راهبردی و استراتژیک آنها، به ویژه در مورد مردم ایران، دانست. رئیس مجلس با اشاره به شعار «اول آمریکا»ی دولت این کشور، تاکید کرد که در عمل، اسرائیل برای آمریکا اولویت دارد و این کشور بر اساس اطلاعات غلط اسرائیل تصمیم میگیرد. وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر نابودی تمام قدرت نظامی دشمن و عدم مذاکره، گفت که برتری میدان با ایران است و به همین دلیل ترامپ درخواست آتشبس دارد. قالیباف اهداف دشمن را در شکست تلقی کرد و گفت که هدف دشمن، تسلیم ایران و جنگی کوتاه بود، اما ۴۰ روز مقاومت ایران، دشمن را مجبور به آتشبس کرد. او افزود که دشمن تصور میکرد ایران مانند ونزوئلا عمل خواهد کرد و نفت آن غارت خواهد شد، اما اشتباهات محاسباتی دشمن ادامه یافت. قالیباف به ناتوانی دشمن در انهدام توان موشکی ایران با وجود بمباران اشاره کرد و توانمندی و تنوع آتش ایران را افزایش یافته دانست. وی به شکست دشمن در اصفهان، پشتیبانی از ضد انقلاب، آشوبهای داخلی و حمله زمینی اشاره کرد و گفت که تلاشهای دشمن برای باز کردن تنگه هرمز نیز بینتیجه مانده است. در نهایت، قالیباف تصریح کرد که در این صحنه پیروز هستیم و این پیروزی با انهدام ارتش دشمن متفاوت است
