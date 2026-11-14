رئیس مجلس با اشاره به روز ملی هوافضا و حادثه دهلران، اعلام کرد که پذیرش ۷ شرط منطقی از سوی آمریکا مسیر توافق را باز می‌کند و در غیر این صورت تعیین‌کننده توان موشکی ایران است.

محمدباقر قالیباف ، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی یکشنبه ۲۴ آبان‌ماه، با تأکید بر دستاوردهای دفاعی کشور اعلام کرد که وضعیت فعلی "نه جنگ، نه صلح" پایدار نخواهد ماند. وی بیان کرد که برای جمهوری اسلامی تفاوتی ندارد که آمریکا بخواهد مذاکره کند یا وارد جنگ شود، اما پذیرش هفت شرط منطقی از سوی واشنگتن، مسیر دیپلماتیک را باز خواهد کرد.

تعیین جغرافیای نبرد توسط توان موشکی سپاه

قالیباف صراحتاً اعلام کرد که اگر این بار آمریکایی‌ها خطایی مرتکب شوند، جغرافیای نبرد توسط توان و اراده نیروهای مسلح ایران تعیین می‌شود، نه خواست یا اراده آمریکا. وی هشدار داد که دود جنگ جدید به چشم بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و جهانی خواهد خورد و این امر نشان‌دهنده قاطعیت در حفظ امنیت ملی است.

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رئیس مجلس با اشاره به رونمایی از شهر جدید موشکی در حین جنگ و زیر آتش دشمن، این دستاورد را فراتر از یک موفقیت فنی، نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه دانست. وی خاطرنشان کرد که نیروی هوافضای سپاه پاسداران ترکیبی از تجربه جوانان دهه ۴۰ و ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است که ناممکن‌ها را ممکن ساخته است.

نقد ادبیات وزیر خزانه‌داری آمریکا و شرایط هفت‌گانه

قالیباف با انتقاد شدید از اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، او را نماد استیصال عمیق واشنگتن در برابر اقتدار جمهوری اسلامی دانست. وی با کنایه به فرار پناهگاه‌های نظامی در آمریکا، از مقامات آمریکایی خواست به جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیک خود در خلیج فارس بیندیشند و بر اهمیت پذیرش هفت شرط نتیجه‌ی مجاهدت‌های ملت ایران تأکید ورزیدند.

اقدامات فوری برای کنترل بازار و شفافیت قیمت‌ها

در بخش اقتصادی، قالیباف اعلام کرد که اصلی‌ترین نبرد در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است و تورم و بیکاری با سخنرانی حل نمی‌شوند. وی دستور داد تا کمیسیون‌های صنعت و معدن، حقوقی و قضایی و اقتصادی گزارش نظارتی را درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت‌ها آماده و به مردم ارائه دهند.

رئیس مجلس تأکید کرد که چندنرخی بودن یک کالای مشابه ارتباطی با تورم ندارد و ناشی از عدم نظارت است. وی از متولیان بازار خواست با طرح‌های ضربتی و نظارت دقیق، شرایط نادرست را اصلاح کنند تا سفره مردم که ۸ ماه در برابر بزرگترین جنگ‌های تاریخ مقاومت کرده‌اند، کاملاً محافظت شود.

پاسخ به نگرانی‌های بنزین و سوگواری برای کشته‌شدگان دهلران

در واکنش به نگرانی‌های عمومی پیرامون بنزین، قالیباف تأکید کرد که این یک موضوع فنی و ملی است که باید با خرد جمعی و کارشناسی حل شود و نه با اظهارنظرهای مداوم که باعث اضطراب مردم می‌شود. وی خواستار پرهیز از مواضعی شد که کمترین فشار را بر مردم وارد کند و تصمیمات باید با اقناع افکار عمومی اتخاذ شوند.

قالیباف همچنین حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت ام‌جی‌ال دهلران را تسلیت گفت و برای خانواده‌های داغدار در استان ایلام و مصدومان حادثه دعا کرد. وی در پایان، درگذشت پدر مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود، را به وی و خانواده‌اش تسلیت گفت و برای آن مرحوم که پدر دو شهید بود، مغفرت الهی خواست.