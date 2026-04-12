رئیس مجلس ایران پس از مذاکرات ناموفق با آمریکا در اسلامآباد، با اشاره به تجربیات گذشته، بر عدم جلب اعتماد از سوی طرف آمریکایی تاکید کرد و به ارزیابی این مذاکرات پرداخت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ایران ، محمدباقر قالیباف ، پس از پایان مذاکرات بینتیجه با نمایندگان ایالات متحده آمریکا در اسلامآباد ، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی 'ایکس' به ارزیابی این نشست پرداخت. وی با اشاره به سابقه عدم اعتماد میان دو کشور، بر این نکته تاکید کرد که آمریکا نتوانست اعتماد هیئت ایران ی را جلب نماید.
قالیباف در پیام خود با اشاره به تجربیات تلخ گذشته و به ویژه در دو جنگ قبلی، اعلام کرد: 'پیش از مذاکرات تاکید کردم که ما حسن نیت و اراده لازم را داریم ولی به دلیل تجربیات تلخ گذشته، اعتمادی به طرف مقابل نداریم.' وی همچنین از ارائه ابتکارات و پیشنهادات سازنده از سوی هیئت ایرانی خبر داد و افزود: 'همکاران من در هیئت ایرانی، ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند. ما در این مذاکرات، منطق و اصول خود را به درستی به طرف آمریکایی منتقل کردیم.'\قالیباف با اشاره به اهمیت دیپلماسی در کنار سایر روشهای احقاق حقوق ملت ایران، بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع ملی تاکید کرد. وی در این باره گفت: 'ما هر آینه، دیپلماسی اقتدار را روش دیگری در کنار مبارزه نظامی برای احقاق حقوق ملت ایران میدانیم و لحظهای از تلاش برای تثبیت دستاوردهای چهل روز دفاع ملی ایرانیان دست نخواهیم کشید.' وی همچنین از تلاشهای کشور دوست و برادر، پاکستان، برای تسهیل این مذاکرات قدردانی کرد و به ملت این کشور درود فرستاد. قالیباف با ابراز سپاس از حمایتهای مردم ایران، به ویژه در جریان این مذاکرات و با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری، از حضور مردم در خیابانها و پشتیبانی از هیئت مذاکرهکننده تشکر نمود و به همکاران خود در این مذاکرات فشرده و ۲۱ ساعته خدا قوت گفت. در حاشیه این اظهارات، اشارهای نیز به حملات هوایی اخیر اسرائیل به جنوب لبنان و تلفات ناشی از آن شد، همچنین به استفاده از روایتهای دینی برای مشروعیتبخشی به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اشاره گردید.\در ادامه این پیام، قالیباف با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و انسجام ملی در مواجهه با چالشها و تهدیدات، بر لزوم اتخاذ مواضع اصولی و مستحکم در برابر طرفهای مذاکرهکننده تاکید نمود. وی با اشاره به پیچیدگیهای روابط بینالملل و لزوم حفظ منافع ملی، بر اهمیت بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای دیپلماتیک و سیاسی برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. قالیباف همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ استقلال و عدم وابستگی به قدرتهای خارجی، بر ضرورت تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور تاکید نمود. در پایان، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت نقش مردم در تعیین سرنوشت کشور، بر لزوم مشارکت حداکثری مردم در تمامی عرصههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاکید کرد. وی با تاکید بر پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و تداوم مسیر پیشرفت و تعالی، برای ملت ایران آرزوی موفقیت و سربلندی نمود. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد و تلاشها برای احیای برجام به بنبست رسیده است
محمدباقر قالیباف ایران آمریکا مذاکرات اسلامآباد دیپلماسی