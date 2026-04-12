رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر محمدباقر قالیباف، پس از بازگشت از سفر به پاکستان، ضمن اشاره به مذاکرات فشرده و چالشی با طرف‌های مقابل، بر ایستادگی و اقتدار ملت ایران در برابر تهدیدات تأکید کرد. وی همچنین از حمایت مردم ایران و تلاش‌های تیم مذاکره‌کننده قدردانی نمود و به ترامپ در خصوص اتخاذ رویکرد منطقی در قبال ایران هشدار داد.

دکتر محمدباقر قالیباف ، در بازگشت از سفر به پاکستان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ، با اشاره به حمایت مردم ایران گفت: پیش از هر چیز، از ملت بزرگوار ایران سپاسگزاری می‌کنم که با دعای خیرشان، با لبیک به پیام رهبری و حضور پررنگ‌تر نسبت به قبل در صحنه، در این مذاکرات یاریمان کردند.

وی افزود: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز در پیامشان فرمودند، این حضور به دفاع ما از حقوق ملت ایران کمک شایانی کرد و فراتر از آن، در طرف مقابل درک و شناخت بهتری از انقلاب ما ایجاد نمود، که من شخصاً تأثیر آن را مشاهده کردم. وی با تأکید بر ضرورت تداوم این حضور برای تقویت دیپلماسی اقتدار، اظهار داشت: گفت‌وگوهای بسیار فشرده، جدی و چالش‌برانگیزی داشتیم. هیئت ما با بهره‌گیری از کارشناسان توانمند، با نگاهی جامع و متنوع و با کار تیمی، ابتکارات ارزنده‌ای را برای نشان دادن حسن نیت ایران طراحی کرد که به پیشرفت مذاکرات انجامید. رئیس مجلس ادامه داد: از ابتدا اعلام کردیم که به آمریکایی‌ها اعتماد نداریم. دیوار بی‌اعتمادی ما ۷۷ سال است که قد برافراشته و آنها در کمتر از یک سال گذشته، دو بار در میان مذاکرات به ما حمله کردند. بنابراین، این آن‌ها هستند که باید اعتماد ما را جلب کنند. روشن است که جلب اعتماد ما با توجه به بدعهدی‌هایشان، امری دشوار و زبان‌بر است؛ اما این آن‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند که آیا آمادگی این کار را دارند یا خیر، که متأسفانه در این دور از مذاکرات، نشانه‌های کمی از این آمادگی دیدیم. دکتر قالیباف تأکید کرد: به‌هرحال، ملت ایران مسیر خود به سوی موفقیت را با سرعت طی می‌کند و در این راه، تنها به خداوند متعال و توان خویش تکیه دارد. رئیس هیئت ایرانی 'میناب ۱۶۸' در پاسخ به سوالی درباره ترکیب تیم مذاکره‌کننده و کارشناسی ایران در این مذاکرات، گفت: هیئت ایرانی میناب ۱۶۸، هیئتی ملی بود و علیرغم تفاوت سلیقه‌ها، همگی در پاسداری از حقوق ملت ایران، همدل، جدی و خلاقانه عمل کردند، همان‌طور که امروز مردم ما در مقابل دشمن، یکپارچه و متحد ایستاده‌اند. دکتر قالیباف افزود: از هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ قدردانی می‌کنم و به همه خسته نباشید می‌گویم که این گفت‌وگوهای طولانی را در بیش از ۲۰ ساعت انجام دادند. همچنین، از شما خبرنگاران، رسانه‌ها و تحلیلگران محترم نیز تشکر می‌کنم. عملکرد مثبت شما در این دور این بود که توانستید عملیات روانی دشمن را خنثی و صدای ملت ایران را به جهانیان برسانید. دکتر قالیباف در پاسخ به مواضع اخیر ترامپ علیه ایران گفت: این تهدیدها هیچ تأثیری بر ملت ایران ندارد. ما ثابت کرده‌ایم که این یک شعار نیست و دنیا این را با چشمان خود مشاهده کرد. ما به همگان نشان دادیم که دشمن ملت ایران به چه درجه‌ای از استیصال رسیده است. ثابت کردیم که با تهدید تسلیم نمی‌شویم و ملت ایران در طول ۴۷ سال انقلاب خود، در همه عرصه‌های نظامی، تحریم اقتصادی، فشار سیاسی و موارد مشابه، این را در عمل به اثبات رسانده است. وی ادامه داد: اگر آمریکا بخواهد برای خود راه خروجی پیدا کند، همان‌طور که گفتم، تنها راهش این است که تصمیم بگیرد و اعتماد ملت ایران را جلب کند. شما به ملت ایران بدهکار هستید و هنوز باید تلاش فراوانی کنید تا کاستی‌ها را جبران نمایید. دکتر قالیباف در پایان با اشاره به تمدن والای ملت ایران، خطاب به ترامپ خاطرنشان کرد: اگر بجنگید، می‌جنگیم و اگر با منطق وارد شوید، با منطق برخورد خواهیم کرد. ما زیر بار هیچ تهدیدی نمی‌رویم. بار دیگر اراده ما را بیازمایید تا درس بزرگ‌تری بگیرید





