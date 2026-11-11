قالیباف: مذاکرات ایران-آمریکا در وضعیت "نه جنگ و نه صلح"
رئیس مجلس، محمدباقر قالیباف، در گزارش الجزیره ناپایداری مذاکرات ایران-آمریکا را بیان کرد و مطرح کرد که توپ در زمین آمریکاست و شرایط لازم برای ادامه بحث وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ، محمدباقر قالیباف ، در گفتوگری با شبکه الجزیره توضیح داد که مذاکرات ایران و ایالات متحده در حال حاضر در وضعیتی به نام "نه جنگ و نه صلح" قرار دارد. او افزود که دستاوردهای مذاکرات تا کنون، در نحوه ارائه پاسخ شفاف و منطقی به آمریکا مشخص شد.
پاسخ شفاف ایران به آمریکا
قالیباف اعلام کرد که ایران حقه ملت را در پاسخی که به ملزومیتهای آمریکایی داده است، گنجانده و آن را برای حل اختلافات و در صورتی که آمریکا شرایطه را رعایت کند، به آینده برمیگرداند. او تاکید کرد که "توپ" در اکنون در زمین آمریکاست و امور جزو تصمیمگیری او قرار دارد.Also readاولین اعتصاب سراسری در ۱۴ سال اسپانیا را مختل کرد
شرایط و نقطهعطف های مذاکرات
قائد مجلس بیان کرد که شرطهای هفتگانهای که در میانه مذاکرات مشخص گردیده، هیچگاه قابل حذف یا تغییر نیست و برای هرگونه ادامه گفتگو لازم است که این نکات اجرا شود. او اضافه کرد که اگر شرطها تنفیذ نشوند، مذاکرات میتواند به پایان برسد و تنگه هرمز ممکن است باز نشود.
گمانهای مربوط به سیاست خارجی آمریکا
قالیباف نسبت به سیاستهای خارجی ایالات متحده، اشاره کرد که آمریکا همواره به جای رعایت قوانین بینالمللی، ستم و تجاوز را در برابر ایران اعمال کردهاست. او مثالهایی از اقدامات آمریکا در ونزوئلا و استفاده از هستهساز قضیهان را ذکر کرد و گفت که در صورت ضعف، ایران را با ضرر مواجه میکند.
چالشهای سیاسی و اقتصادی برای آمریکا
به گفته قالیباف، ایران ادعا میکند که بیاعتمادی آمریکا باعث تأخیر در حسم و اجتناب از همکاری میشود. او بیان کرد که برای ادامه مذاکرات، باید از هرگونه بیاعتمادی کمتر و بهدقت به مفاد توافقات، به ویژه در زمینه حقوق حقه ایران، رفتار شود.
نقش ترامپ و آینده مذاکرات
قالیباف هشدار داد که اگر ترامپ به جای دشمنی، تحت گزینهشهانی، استفاده از دستوری برای جنگ، به نفع ایران بگیرد، او و آمریکا نتایج جنگی و سیاسی مشابه، شکست در انتخابات و شکستگی سیاسی خواهند داشت. او پیشنهاد کرد که آمریکا باید به نقطهد focalو تخصیص حقوق حقه قانونمند، برود تا بتواند مذاکرات را نهایی کند.
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