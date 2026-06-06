قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از سیاست قیمتگذاری خودرو در ایران، گفت: هرگونه سیاست قیمتگذاری باید به گونهای باشد که تولیدکننده را وارد چرخه زیان نکند. به گفته او، صنعت خودروی ایران سالهاست میان دوگانه «کنترل قیمت» و «حفظ تولید» گرفتار مانده است. ادامه قیمتگذاری تکلیفی، خودروسازان را با افزایش هزینهها و کاهش انگیزه تولید مواجه کرده است. زمانی که قیمت فروش با هزینههای واقعی تولید همخوانی نداشته باشد، تولیدکننده تمایلی به افزایش تیراژ، سرمایهگذاری و توسعه محصولات جدید نخواهد داشت. بنا به اظهارات قادری، خودرو با احتساب هزینه تمامشده و سود متعارف به فروش برسد و بخشی از اختلاف قیمت ایجادشده از طریق عوارض و مالیات در اختیار دولت قرار گیرد.
قادری، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: هرگونه سیاست قیمتگذاری باید به گونهای باشد که تولیدکننده را وارد چرخه زیان نکند. به گفته قادری، صنعت خودروی ایران سالهاست میان دوگانه «کنترل قیمت» و «حفظ تولید» گرفتار مانده است.
وضعیتی نه تنها به نفع مصرفکننده تمام نشده، بلکه زمینه گسترش رانت و کاهش انگیزه تولید را نیز فراهم کرده است. این نماینده شیراز بیان کرد: ادامه قیمتگذاری تکلیفی، خودروسازان را با افزایش هزینهها و کاهش انگیزه تولید مواجه کرده است. زمانی که قیمت فروش با هزینههای واقعی تولید همخوانی نداشته باشد، تولیدکننده تمایلی به افزایش تیراژ، سرمایهگذاری و توسعه محصولات جدید نخواهد داشت.
بنا به اظهارات قادری، خودرو با احتساب هزینه تمامشده و سود متعارف به فروش برسد و بخشی از اختلاف قیمت ایجادشده از طریق عوارض و مالیات در اختیار دولت قرار گیرد. نماینده مجلس دوازدهم هشدار داد که تداوم روند فعلی، صنعت خودرو را با پیامدهایی همچون کاهش تولید، افت کیفیت و کند شدن روند توسعه محصول مواجه خواهد کرد
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