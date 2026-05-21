قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، از خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به ۱۴۹ اثر تاریخی کشور خبر داد

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، از خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به ۱۴۹ اثر تاریخی کشور خبر داد
📆5/21/2026 9:10 AM
📰SharghDaily
قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور ، با بیان اینکه ایران امروز یک قدرت جهانی است و آثار تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان را با اراده ملت می‌سازیم، از خسارت ۷ هزار میلیارد تومانی به ۱۴۹ اثر تاریخی کشور خبر داد و تأکید کرد که این رقم از کل بودجه وزارتخانه فراتر است.

گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ علی دارابی در نشست هم‌اندیشی و تجلیل از فعالان حوزه میراث‌فرهنگی با اشاره به شرایط جدید جهانی اظهار کرد: ما در عصری زندگی می‌کنیم که دچار بحران معناست؛ سازمان‌های بین‌المللی کارکرد خود را از دست داده‌اند و در چنین جهانی، دو قدرت اتمی که به هیچ کنوانسیونی پایبند نیستند، برای تسلیم و تجزیه ایران به ما حمله کردند. دارابی با تأکید بر اینکه حمله به آثار تاریخی طبق کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه «جنایت جنگی» محسوب می‌شود، تصریح کرد: در این نبرد نابرابر، دشمن به هیچ پروتکلی پایبند نبود؛ اما در سایه رستاخیز بزرگ ملت ایران و رهبری بصیر، امروز جهان ایران را به‌عنوان یک قدرت جهانی می‌شناسد.

وی در تشریح جزئیات خسارت‌ها گفت: ۱۴۹ اثر تاریخی ما در این جنگ دچار آسیب شد که شامل ۵۴ موزه و ۵ اثر جهانی در ۱۸ استان است. برآورد اولیه خسارت بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان است که از کل بودجه وزارتخانه بیشتر است؛ اما با اتحاد، انسجام و اراده مردم، این آثار را مرمت کرده و می‌سازیم.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با اشاره به جایگاه ویژه قم، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری زیارت و سلامت تأکید کرد و افزود: قم شایسته بهترین‌هاست؛ ما کشوری با ۷ هزار سال قدمت تاریخی هستیم و با تغییر نگاه در حکمرانی، باید مسیر توسعه صنایع‌دستی و گردشگری را با شتاب بیشتری طی کنیم.

