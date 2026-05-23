در ماههای اخیر، موضوع رفع انسداد از اینترنت بینالملل به یکی از داغترین مطالبات جامعه ایران تبدیل شده است. با تشکیل «ستادی برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی» بر اساس رأی motoraوصلی رییسجمهور، امیدهایی برای خروج از بنبست کنونی ایجاد شده است. با این حال، برخی افراد و جریانات دولت را هدف قرار دادند که چرا اقدام به تشکیل نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و شعام کرده است؟ به دلیل این حاشیهسازی، به حکم مسعود پزشکیان، رییسجمهور تنها در مقام ریاست دولت این حکم را صادر نکرده، بلکه وی به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» و «رییس شورای عالی فضای مجازی» اقدام به تشکیل این ستاد کرده است. این ستاد مصوبات خود را پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برخوردار میکند و ادعای دور زدن شوراها نیز فاقد وجاهت حقوقی است. اهمیت این موضوع تنها در اعضای کابینه نیست؛ 3 نفر از اساتید حوزه فضای مجازی و ارتباطات اینترنتی دانشگاههای برتر کشور نیز به عنوان اعضای این ستاد منصوب شدهاند. این حضور چهرههای نخبه و دانشگاهی در واقع، تلاشی برای علمیسازی تصمیمات و خروج از دایره تصمیمات صرفا امنیتی است. یکی از کلیدیترین بخشهای این معادله، شناسایی عاملان فشار برای تداوم فیلترینگ است. واقعیت تلخ این است که قطع اینترنت در چند دهه اخیر، برای برخی طیفها به یک «کاسبی چند همتی» تبدیل شده است. هرچند که گمانهزنیها درباره زمان رفع انسداد به بازه زمانی نیمه تا پایان خردادماه اشاره دارند، اما احتمال اجرایی شدن این تصمیم در نخستین جلسات رسمی ستاد ساماندهی فضای مجازی، بسیار بالا برآورد میشود. با این حال، یادآوری میشود که اینترنت، امروز دیگر فقط یک کالای لوکس یا ابزار سرگرمی نیست، بلکه زیرساختی حیاتی در زندگی و معیشت مردم است. برای عبور از این مرحله، نیاز به یک مطالبهگری مدنی هوشمندانه است. مردم و فعالان رسانهای باید آگاه باشند که اینترنت بینالملل، یک مساله صنفی محدود به گروههای خاص نیست، بلکه مسالهای ملی است. برای این منظور باید دولت و شخص رییسجمهور را مساعدت کرد تا بتوانند این بار را از بزنگاههای دشوار عبور داده و زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند.
در ماههای اخیر، موضوع رفع انسداد از اینترنت بینالملل به یکی از داغترین مطالبات جامعه ایران تبدیل شده است. طی هفتههای اخیر اخباری مبنی بر تشکیل «ستاد ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییسجمهور، بارقههای امیدی را ایجاد کرده است.
با تشکیل این ستاد، اما برخی افراد و جریانات دولت را هدف قرار دادند که چرا اقدام به تشکیل نهادهای موازی با شورای عالی فضای مجازی و شعام کرده است؟ به حکم مسعود پزشکیان، رییسجمهور تنها در مقام ریاست دولت این حکم را صادر نکرده، بلکه وی به عنوان «رییس شورای عالی امنیت ملی» و «رییس شورای عالی فضای مجازی» اقدام به تشکیل این ستاد کرده است.
مصوبات ستاد فوق، از پشتوانه قانونی و اجرایی لازم برخوردار است و ادعای «دور زدن شوراها» فاقد وجاهت حقوقی است. با این حال، آیا تشکیل این ستاد تنها در گرو اقدامات دولتی نیست؟ نیاز به یک مطالبهگری مدنی هوشمندانه برای عبور از این مرحله وجود دارد و مردم و فعالان رسانهای باید آگاه باشند که اینترنت بینالملل، یک مساله صنفی محدود به گروههای خاص نیست، بلکه مسالهای ملی است.
با توانمندی و هوشمندی خود، میتوانند مدیریت استفاده از این ابزار را بر عهده بگیرند و باید دولت و شخص رییسجمهور را مساعدت کنند تا میتوانند این بار را از بزنگاههای دشوار عبور داده و زمینه تحقق مطالبات مردم را فراهم سازند
