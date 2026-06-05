قائم مقام اورژانس تهران از مردم خواست که در زمان طوفان از درختان و تابلوهای راهنمایی و رانندگی فاصله بگیرند

قائم مقام اورژانس تهران در شرایط طوفان فعلی سطح پایتخت از مردم خواست که از درختان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بیلبوردها فاصله بگیرند. وی هشدار داد که در زمان طوفان، مردم باید از رفتن به بالا پشت بام یا ارتفاعاتی که خطر سقوط در اثر وزش باد وجود دارد خودداری کنند.

قائم مقام اورژانس تهران گفت که مردم باید از درختان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بیلبوردها فاصله بگیرند. وی افزود که در زمان طوفان، مردم باید از رفتن به بالا پشت بام یا ارتفاعاتی که خطر سقوط در اثر وزش باد وجود دارد خودداری کنند.

همچنین از اجسام و سازه‌هایی که ایمنی لازم را ندارد یا نیمه کاره است دوری کنند. فراهانی به راکبین موتورسیکلت تأکید کرد که موتورسواران باید در زمان طوفان متوقف شوند تا شرایط طوفانی خاتمه پیدا کند. وی همچنین به عابران پیاده و رانندگان هشدار داد که باید از درختان، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و بیلبوردها فاصله بگیرند





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