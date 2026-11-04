اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، با اشاره به اعلام وفاداری مردان جبهه مقاومت، اجرای پیام ولی امر مسلمین درباره برخورد بدون مرز با دشمن را تأیید کرد.

سردار اسماعیل قاآنی ، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی منتشر کرد، از اجرای پیام ولی امر مسلمین جهان خبر داد. به گزارش ایسنا ، این پیام درباره برخورد بدون مرز با دشمن بود و فرمانده نیروی قدس آن را نقطه آغاز اعلام وفاداری تمام‌عیار مردان جبهه مقاومت دانست.

قاآنی در این یادداشت کوتاه نوشت که فرماندهان جبهه مقاومت پیام رهبری را در عالی‌ترین سطح دریافت کرده‌اند. او همچنین از دلاورمردان خط مقدم عزت اسلام تجلیل کرد و این پیام را بخشی از روند هماهنگی میان ساحات مختلف جبهه مقاومت توصیف کرد.

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بازتاب پیام ولی امر مسلمین در بیانیه نیروی قدس

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که پیام ولی امر مسلمین جهان درباره برخورد بدون مرز با دشمن، بازتاب عملیاتی مشخصی در میان فرماندهان جبهه مقاومت داشته است. به گفته سردار قاآنی، این بازتاب در قالب اعلام مکتوب وفاداری نمایان شده است.

در متن منتشرشده، سردار اسماعیل قاآنی تأکید کرده که فرماندهان جبهه مقاومت پیام رهبری را به‌درستی فهمیده و در میدان اجرا کرده‌اند. او این موضع را نشانه‌ای از همسویی فرماندهان با خط فکری و راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

اعلام وفاداری مکتوب و تأکید بر وحدت ساحات

بر اساس گزارش ایسنا، مردان جبهه مقاومت با اعلام مکتوب وفاداری تمام‌عیار، وحدت ساحات را به نمایش گذاشته‌اند. این تعبیر در بیانیه فرمانده نیروی قدس بارها به‌عنوان شاخص همبستگی میان بخش‌های مختلف این جبهه مطرح شده است.

سردار قاآنی در یادداشت خود، این وحدت را پاسخی عملی به پیام ولی امر مسلمین دانست. او با درود به دلاورمردان خط مقدم، نشان داد که نیروی قدس این اعلام وفاداری را مهم‌ترین نشانه آمادگی فرماندهان برای اجرای رهنمودهای رهبری تلقی می‌کند.

پیام رهبری و جایگاه آن در راهبرد جبهه مقاومت

پیام ولی امر مسلمین جهان، که سردار قاآنی آن را پرصلابت خواند، موضوع اصلی این یادداشت است و محور اعلام وفاداری فرماندهان جبهه مقاومت قرار گرفته است. نیروی قدس، به‌عنوان بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در چارچوب همین راهبرد فعالیت می‌کند.

متن منتشرشده جزئیات بیشتری درباره نوع اقدامات عملیاتی، زمان‌بندی یا مراحل بعدی اجرای این پیام ارائه نمی‌دهد. بنابراین آنچه به‌طور مستند در دسترس است، اعلام وفاداری مکتوب مردان جبهه مقاومت و تأکید فرمانده نیروی قدس بر اجرای پیام رهبری در عالی‌ترین سطح است.