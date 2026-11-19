فیلیپ دیالو با حمایت یوفا برای انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس نامزد شد و تغییر مدیریت این نهاد جهانی فوتبال در دستور کار اروپا قرار گرفت.

فیلیپ دیالو ، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، روز دوشنبه حمایت یوفا را برای رقابت با جیانی اینفانتینو ، رییس کنونی فیفا ، در انتخابات ماه مارس پذیرفت. یوفا ، نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا، خواستار تغییر در راس مدیریت فیفا است و این تصمیم، رقابت بر سر ریاست بزرگ‌ترین نهاد فوتبال جهان را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.

آخرین مهلت ثبت‌نام نامزدها روز چهارشنبه بود. همان روز برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، پس از دیدار با فیلیپ دیالو بیانیه‌ای منتشر کرد و از او به‌عنوان رهبری با رویکردی مسئولانه یاد کرد.

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موضع یوفا و فدراسیون‌های اروپایی درباره دیالو

یوفا از فیلیپ دیالو حمایت کرده و فدراسیون فوتبال هلند نیز همین مسیر را پیش گرفته است. انتظار می‌رود بسیاری از نهادهای اداره‌کننده فوتبال در اروپا نیز به این حمایت بپیوندند.

یوفا در ابتدا تهدید کرده بود مسابقات فیفا را تحریم خواهد کرد. با این حال، این نهاد پس از دریافت تضمین‌هایی مبنی بر اینکه طرح فروش سهام مرتبط با جام جهانی و دیگر رقابت‌های بزرگ دوباره مطرح نخواهد شد، از این تهدید عقب‌نشینی کرد.

دیدگاه برند نویندورف درباره رویکرد دیالو

برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، گفت که فیلیپ دیالو طرفدار رویکردی مسئولانه به فوتبال است و مصمم است با چالش‌هایی که این ورزش در سال‌های آینده با آنها روبه‌رو خواهد شد مقابله کند.

نویندورف افزود که فیلیپ دیالو تجربه گسترده‌ای در فوتبال بین‌المللی دارد و در سراسر فوتبال اروپا از احترام زیادی برخوردار است. به گفته او، رویکرد دیالو و ارزش‌هایی که از آنها دفاع می‌کند، تفاوت آشکاری با رویکرد و ارزش‌های جیانی اینفانتینو دارد.

نویندورف همچنین گفت که خواهان تغییر فوتبال به سمت بهتر شدن است و فیفایی می‌خواهد که در خدمت فوتبال باشد و در راستای منافع تمام فدراسیون‌های عضو خود عمل کند.

جیانی اینفانتینو و انتقادها از مدیریت فیفا

جیانی اینفانتینو، رییس کنونی فیفا، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است و همچنان خود را نامزد تایید شده فدراسیون‌های عضو می‌داند. به نوشته رویترز، او پس از تلاش ناکام برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید که قرار بود حقوق مرتبط با مسابقاتی از جمله جام جهانی را در اختیار داشته باشد، با این انتقادها مواجه شده است.

به نوشته همان گزارش، با وجود درخواست‌های مکرر برای استعفای جیانی اینفانتینو، این مدیر ورزشی سوییسی تاکید می‌کند که از حمایت قاطع فدراسیون‌های عضو فیفا در سراسر جهان برخوردار است.

در این میان، کوزو تاشیما، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، و رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوییس، نیز در انتخابات ریاست فیفا نامزد شده‌اند. بنابراین رقابت ماه مارس تنها میان فیلیپ دیالو و جیانی اینفانتینو نخواهد بود.

مسیر انتخابات ماه مارس و نقش فدراسیون‌های عضو

انتخابات ریاست فیفا در ماه مارس برگزار خواهد شد و مهلت ثبت‌نام نامزدها پیش از آن به پایان رسیده است. نتیجه این رقابت به رای فدراسیون‌های عضو فیفا در سراسر جهان وابسته است، زیرا جیانی اینفانتینو نیز حمایت همین فدراسیون‌ها را مبنای ادامه مسیر خود اعلام کرده است.

برای فوتبال اروپا، این انتخابات به معنای آزمونی برای نفوذ یوفا و همراهان آن در تعیین مدیریت آینده فیفا است. حمایت فدراسیون‌های فرانسه، آلمان و هلند نشان می‌دهد که اختلاف بر سر رویکرد و ارزش‌های رهبری فیفا، به یکی از مهم‌ترین مسائل فوتبال جهانی تبدیل شده است.