شبکههای تلویزیونی فیلمهایی با حال و هوای محرم و قیام امام حسین(ع) برای دو روز پایانی هفته تدارک دیدهاند. فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشنهای مختلفی با عناوین مختلف مانند «نیروهای برتر»، «عملیات هوایی»، «گهواره خالی»، «وقتی تو خواب بودی»، «پرویز خان»، «میدان»، «بازگشت به خانه»، «شور عاشقی»، «برادری»، «11 شورشی»، «گردهمایی»، «موریتانیایی»، «نیاز»، «آخرین سفر»، «میناماتا»، «جنگ داخلی»، «خورشید شب»، «شکوفه های گیلاس»، «برادر»، «فراری»، «روشنی صبحدم»، «هفت مرد جنگی»، «پرواز در شب»، «رابینسون کروزوئه»، «پسران گمنچه»، «میان صخره ها و ابرها»، «خشت بهشت»، «چالش در فضا»، «شیرشاه» و «دیوار بزرگ»؛ پنجشنبه و جمعه 28 و 29 خردادماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکههای تلویزیونی فیلمهایی با حال و هوای محرم و قیام امام حسین(ع) برای دو روز پایانی هفته تدارک دیدهاند. فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشنهای مختلفی با عناوین مختلف مانند «نیروهای برتر»، «عملیات هوایی»، «گهواره خالی»، «وقتی تو خواب بودی»، «پرویز خان»، «میدان»، «بازگشت به خانه»، «شور عاشقی»، «برادری»، «11 شورشی»، «گردهمایی»، «موریتانیایی»، «نیاز»، «آخرین سفر»، «میناماتا»، «جنگ داخلی»، «خورشید شب»، «شکوفه های گیلاس»، «برادر»، «فراری»، «روشنی صبحدم»، «هفت مرد جنگی»، «پرواز در شب»، «رابینسون کروزوئه»، «پسران گمنچه»، «میان صخره ها و ابرها»، «خشت بهشت»، «چالش در فضا»، «شیرشاه» و «دیوار بزرگ»؛ پنجشنبه و جمعه 28 و 29 خردادماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند.
شبکههای تلویزیونی فیلمهایی با حال و هوای محرم و قیام امام حسین(ع) برای دو روز پایانی هفته تدارک دیدهاند. فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و انیمیشنهای مختلفی با عناوین مختلف مانند «نیروهای برتر»، «عملیات هوایی»، «گهواره خالی»، «وقتی تو خواب بودی»، «پرویز خان»، «میدان»، «بازگشت به خانه»، «شور عاشقی»، «برادری»، «11 شورشی»، «گردهمایی»، «موریتانیایی»، «نیاز»، «آخرین سفر»، «میناماتا»، «جنگ داخلی»، «خورشید شب»، «شکوفه های گیلاس»، «برادر»، «فراری»، «روشنی صبحدم»، «هفت مرد جنگی»، «پرواز در شب»، «رابینسون کروزوئه»، «پسران گمنچه»، «میان صخره ها و ابرها»، «خشت بهشت»، «چالش در فضا»، «شیرشاه» و «دیوار بزرگ»؛ پنجشنبه و جمعه 28 و 29 خردادماه از شبکههای سیما روی آنتن میروند
فیلمهای سینمایی و تلویزیونی فیلمهای با حال و هوای محرم و قیام امام حسین(ع فیلمهای با عناوین مختلف مانند «نیروهای برتر»، فیلمهای با حال و هوای محرم و قیام امام حسین(ع
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