فیلم برداری فیلم سینمایی «لیلیوشیرین»، با همت نفسگیر حمیدرضا قربانی، کارگردان اسطوره سینمای ایران، پس از توقف تقریبا سه ماهه، از روز جمعه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، با حضور بازیگران بسیاری به تولیداتش ادامه میدهد.
به دنبال پایان فیلمبرداری این اثر، قربانی که پیش از این دو اثر موفق به کارگردانی شده بود ('مغز و استخوان' و 'خانهای در خیابان چهلویکم') و همچنین برنامههایی همچون 'شکایت جدید تلویزیون از آپارات' را در کارنامه خود دارد، تجربه جدیدی را به مخاطبان خود ارائه خواهد داد. آلان مصفا، یکی از بازیگران این اثر، علاوه بر وظیفهی نویسندگی، نقش اصلی را نیز برای قربانی ایفا میکند.
با این حال، بازیگران دیگری همچون پردیس پورعابدینی و پارسا پیروزفر نیز در این اثر حضور دارند. بخشی از فیلمبرداری این اثر، به یکی از مناطق تهران اختصاص یافته است
