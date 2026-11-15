فیلم پگاه آهنگرانی نامزد جایزه آکادمی فیلم اروپا شد

مستند تمرین‌هایی برای یک انقلاب به کارگردانی پگاه آهنگرانی نامزد جایزه بهترین فیلم مستند آکادمی فیلم اروپا شد. این فیلم اخیراً جایزه کن را نیز دریافت کرده است.

مستند " تمرین‌هایی برای یک انقلاب" ساخته پگاه آهنگرانی ، فیلم‌ساز و بازیگر ایرانی، به عنوان نامزد نهایی جایزه بهترین فیلم مستند آکادمی فیلم اروپا انتخاب شده است. این افتخار بین‌المللی نشان‌دهنده تأثیر عمیق این اثر سینمایی بر مخاطبان و منتقدان اروپایی است که پیش از این نیز در جشنواره‌های معتبر جهانی مورد تحسین قرار گرفت. فیلم‌ساز ایرانی با این روایت چندنسلی توانسته است توجه جامعه سینمایی قاره سبز را به خود جلب کند و جایگاه خود را در عرصه مستندهای تاریخی و اجتماعی تثبیت نماید.

جزئیات نامزدی و زمان مراسم اهدا جوایز

مراسم رسمی اهدای جوایز این دوره آکادمی فیلم اروپا قرار است روز ۲۶ دی ۱۴۰۵ در شهر آتن، پایتخت کشور یونان برگزار شود. این تاریخ دقیق نشان‌دهنده اهمیت برنامه‌ریزی شده برای قدردانی از آثار برجسته سینمایی است که در طول سال گذشته عملکرد چشمگیری داشته‌اند. حضور در چنین مراسمی برای فیلمسازان بین‌المللی فرصتی ارزشمند برای دیده شدن و دریافت اعتبار حرفه‌ای بالاتر محسوب می‌شود. نامزدی پگاه آهنگرانی در این بخش، اعتبار هنری او را در سطح جهانی ارتقا داده است.

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این رویداد سینمایی هر ساله میزبان بهترین آثار تولید شده در زمینه مستندسازی است. انتخاب آتن به عنوان میزبان مراسم، نشان‌دهنده پیوندهای فرهنگی و سینمایی قوی این شهر با صنعت فیلم اروپا است. منتظران این جشنواره برای مشاهده برندگان نهایی و تحسین آثار نامزد شده، باید منتظر روز ۲۶ دی ۱۴۰۵ بمانند تا خبرهای تکمیلی درباره برندگان نهایی منتشر شود.

روایت تاریخی از طریق خاطرات خانوادگی

فیلم "تمرین‌هایی برای یک انقلاب" یک مستند کاملاً شخصی درباره تاریخ معاصر ایران و تجربه چند نسل از سرکوب، اعتراض و مقاومت است. پگاه آهنگرانی در این اثر سینمایی، رویدادهای سیاسی و اجتماعی بیش از چهار دهه گذشته را از خلال زندگی پنج نفر از نزدیکان و افراد تاثیرگذار در زندگی خود روایت می‌کند. این رویکرد داستانی منحصر به فرد باعث می‌شود تاریخ بزرگ از دریچه‌ای کاملاً انسانی و صمیمی به نمایش درآید.

پنج شخصیت اصلی که روایت مستند حول زندگی و خاطرات آن‌ها شکل می‌گیرد عبارتند از: پدر او که از انقلاب ۱۳۵۷ فیلم‌برداری کرده است، عمویش، یکی از آموزگارانش، یکی از دوستان نزدیکش و دخترش. هر یک از این افراد بازگوکننده بخش‌های خاصی از تاریخ ایران هستند که با هم ترکیب می‌شوند و یک پازل تاریخی کامل را می‌سازند. این تنوع در راویان، به بیننده اجازه می‌دهد تا ابعاد مختلف تحولات را درک کند.

بازسازی خاطرات با آرشیوهای خانوادگی و مستندات

پگاه آهنگرانی برای بازسازی این روایت پیچیده از آرشیو خانوادگی، فیلم‌های خانگی، تصاویر اعتراضات، روزنامه‌ها و صداهای ضبط‌شده استفاده کرده است. این مستندبات بصری و شنیداری غنی، به فیلم یک عمق پژوهشی و تاریخی منحصر به فرد بخشیده است. خاطرات شخصی و خانوادگی در این اثر به تحولات بزرگ سیاسی ایران، از انقلاب ۱۳۵۷ تا جنگ سال ۱۴۰۴، پیوند خورده‌اند.

استفاده از اسناد اولیه و خاطرات مستقیم، اعتبار مستند را در برابر شائبه‌های تاریخی افزایش می‌دهد. آکادمی فیلم اروپا و جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام نیز در معرفی این اثر، بر روایت چندنسلی آن از تاریخ معاصر ایران تأکید کرده‌اند. این تأکیدها نشان می‌دهد که فیلمساز موفق شده است تعادل دقیقی میان احساسات شخصی و واقعیت‌های تاریخی برقرار کند.

سابقه درخشان در جشنواره‌های بین‌المللی و آینده نمایش

نخستین نمایش "تمرین‌هایی برای یک انقلاب" در بخش "نمایش‌های ویژه" جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ انجام شد. این فیلم در همان دوره، جایزه "چشم طلایی" بهترین مستند جشنواره کن را دریافت کرد. این افتخار، نقطه عطفی در تاریخچه پرفروغ بین‌المللی این اثر سینمایی محسوب می‌شود که راه را برای سایر جشنواره‌ها هموار ساخت.

مستند پگاه آهنگرانی پس از نمایش در کن، در جشنواره‌های بین‌المللی دیگری از جمله تلوراید، تورنتو، ملبورن، کارلووی‌واری و بوسان نیز به نمایش درآمد. حضور گسترده در این فستیوال‌ها نشان‌دهنده اقبال مثبت منتقدان و مخاطبان در قاره‌های مختلف است. نامزدی این فیلم در جوایز آکادمی فیلم اروپا، تازه‌ترین حضور بین‌المللی آن پس از دریافت جایزه بهترین مستند جشنواره کن است و ادامه‌دهنده مسیر موفقیت‌آمیز این اثر هنری می‌باشد.