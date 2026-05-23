فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با عباس عراقچی، وزیر خارجه و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار و گفتگو کرد

فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، امروز با عباس عراقچی، وزیر خارجه، و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، دیدار و گفتگو کرد. وی همچنین با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز دیدار کرده است.

فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، امروز شنبه دوم خرداد و برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ملاقات و گفتگو کرد.

وی همچنین با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، دیدار کرده است. این دیدارها در جریان مذاکرات دیپلماتیک مستمر بین اسلام آباد و تهران برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه انجام می‌شد. در راستای این تلاش‌ها، یک منبع نظامی پاکستانی اعلام کرد که عاصم منیر، رییس جدید سازمان اطلاعات این کشور، همزمان با ژنرال عاصم منیر، برای حضور در ایران عازم شده است.

همچنین، طبق گزارش شبکه خبر عربیه، ایالات متحده از طریق عاصم منیر، برای آغاز جنگ در صورت عدم توافق، پیام ارسال کرده است. با این حال، رسانه‌های داخلی ایران، گزارش دادند که مبادلات پیام‌ها بین ایران و ایالات متحده، با عنوان موثر پاکستان، برای دستیابی به چارچوبی برای توافق ادامه دارد.

در این دیدارها، وزیر خارجه ایران، با وزیر کشور پاکستان که در تهران سفر کرده بود، ملاقات کرده و در مورد پیشبرد روند مذاکرات برای پایان دادن به جنگ با ایالات متحده، تبادل نظر کردند





euronews_pe / 🏆 8. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines