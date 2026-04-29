شورای فیفا در اقدامی مهم، به تیم افغان وومن یونایتد متشکل از پناهندگان افغان اجازه داد تا به عنوان تیم ملی رسمی فوتبال زنان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند. این تصمیم، برخلاف نظر دولت حاکم بر افغانستان است و گامی مهم در حمایت از حقوق زنان افغان محسوب می‌شود.

تغییرات بنیادین در مقررات فیفا ، دریچه‌ای نو به سوی امید برای ورزش زنان افغانستان گشود. شورای فیفا در اقدامی تاریخی و مهم که امروز به تصویب خواهد رسید، به تیم افغان وومن یونایتد ، متشکل از بازیکنانی که پراکنده در کشورهای مختلف جهان از جمله استرالیا، خاورمیانه و اروپا هستند، اجازه خواهد داد تا به عنوان تیم ملی رسمی فوتبال زنان افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند.

این تصمیم، گامی جسورانه و در عین حال ضروری در حمایت از حقوق زنان افغان و حفظ روحیه ورزشی در کشوری است که متاسفانه شاهد محدودیت‌های شدید در این زمینه بوده است. این اقدام، برخلاف موضع دولت حاکم در افغانستان است که به دلایل ایدئولوژیک، ورزش زنان را به رسمیت نمی‌شناسد و از حمایت از تیم‌های ورزشی زنان خودداری می‌کند.

قوانین پیشین فیفا، الزام به تایید تیم ملی توسط فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل طالبان را داشت؛ اما با توجه به سیاست‌های فعلی این گروه، این امر عملاً غیرممکن بود. بیش از سه سال است که بازیکنان تیم افغان وومن یونایتد و حامیان آن‌ها، خواستار مداخله فیفا و اعطای رسمیت و حمایت مالی به این تیم شده‌اند.

آن‌ها به فیفا تاکید کرده‌اند که افغانستان از آن‌ها دریغ کرده است و این تیم، تنها امید برای ادامه فعالیت ورزشی و نشان دادن توانمندی‌های زنان افغان در عرصه بین‌المللی است. تیم افغان وومن یونایتد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ شکل گرفت. در آن زمان، تیم ملی رسمی فوتبال زنان افغانستان که در سال ۲۰۰۷ تاسیس شده بود، منحل شد و بسیاری از بازیکنان آن مجبور به ترک کشور و درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر شدند.

این تیم جدید، نه تنها یک تیم ورزشی، بلکه نمادی از مقاومت، امید و تلاش برای حفظ هویت و حقوق زنان افغان است. این تصمیم فیفا، بخشی از یک استراتژی سه جانبه و جامع برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان است. این استراتژی شامل تلاش‌های دیپلماتیک برای دفاع از حق حضور زنان در ورزش، فراهم کردن فرصت‌های بازی و تمرین برای آن‌ها و همچنین ارائه حمایت‌های مالی و معنوی به تیم‌های ورزشی زنان است.

فیفا همچنین در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات و تورنمنت‌های مختلف برای این تیم است تا به آن‌ها فرصت بیشتری برای رقابت و نشان دادن توانایی‌های خود داده شود. سال گذشته، فیفا نخستین دوره رقابت‌های FIFA Unites: Women’s Series را در امارات متحده عربی راه‌اندازی کرد؛ اما متاسفانه بازیکنان تیم افغان وومن یونایتد موفق به دریافت ویزا نشدند و این تورنمنت به کشور مراکش منتقل شد.

این اتفاق، نشان‌دهنده چالش‌های پیش روی این تیم و نیاز به حمایت بیشتر از سوی فیفا و سایر سازمان‌های بین‌المللی است. فاطمه حیدری، کاپیتان تیم افغان وومن یونایتد که در حال حاضر در ایتالیا زندگی می‌کند، در مصاحبه‌ای با روزنامه گاردین، احساسات عمیق خود را در مورد بازی در این تیم بیان کرده است. او گفته است: وقتی وارد زمین می‌شوم، همه چیز به‌طور خودکار از ذهنم پاک می‌شود.

تمرین می‌کنم، بازی می‌کنم و آتشی در درونم روشن می‌شود؛ نه فقط به خاطر قدرتی که در آن لحظه به عنوان بازیکن حس می‌کنم، بلکه چون احساس می‌کنم دختران زیادی همراه من هستند. انگار دست آن‌ها را گرفته‌ام. انگار با آن‌ها بازی می‌کنم. این فقط برای خودم نیست و باعث می‌شود احساس قدرت کنم.

این سخنان، نشان‌دهنده اهمیت این تیم برای زنان افغان و تاثیر آن بر روحیه و امید آن‌ها است. تیم افغان وومن یونایتد، فراتر از یک تیم ورزشی، نمادی از مقاومت و تلاش برای دستیابی به حقوق و آزادی‌های خود است. تصمیم فیفا برای به رسمیت شناختن این تیم، یک پیام روشن به طالبان و سایر گروه‌هایی است که به دنبال محدود کردن حقوق زنان هستند.

این پیام، تاکید بر اهمیت برابری جنسیتی و حق همه افراد، از جمله زنان، برای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی است. امید است که این تصمیم، گامی موثر در جهت بهبود وضعیت زنان در افغانستان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آن‌ها در زمینه ورزش و سایر حوزه‌ها باشد.

همچنین، انتظار می‌رود که سایر سازمان‌های بین‌المللی نیز از این اقدام فیفا حمایت کرده و به تیم افغان وومن یونایتد کمک کنند تا بتواند به اهداف خود دست یابد و نماینده شایسته‌ای برای زنان افغانستان در عرصه بین‌المللی باشد. این تیم، با وجود تمام چالش‌ها و موانع، همچنان به تلاش خود ادامه می‌دهد و امیدوار است که بتواند با حمایت فیفا و سایر سازمان‌ها، به یک تیم قوی و موفق تبدیل شود و الهام‌بخش زنان و دختران افغان در سراسر جهان باشد





