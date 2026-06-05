فیفا جزئیات برنامه پاداش باشگاه‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶ را با بودجه ۳۵۵ میلیون دلاری و افزایش ۷۰ درصدی نسبت به دوره قبل اعلام کرد. باشگاه‌های شرکت‌کننده در مرحله مقدماتی نیز برای اولین بار از این طرح بهره‌مند می‌شوند.

فدراسیون جهانی فوتبال ( فیفا ) جزئیات جدیدی از برنامه پاداش باشگاه‌ها برای جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرده است. این برنامه با بودجه‌ای ۳۵۵ میلیون دلاری، افزایش ۷۰ درصدی نسبت به دوره ۲۰۲۲ داشته و قرار است به شکلی عادلانه‌تر میان باشگاه‌های جهان توزیع شود.

برای نخستین بار، باشگاه‌هایی که بازیکنان خود را در اختیار مسابقات مقدماتی قرار می‌دهند نیز به طور مستقیم از این طرح بهره‌مند خواهند شد. این تغییرات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر باشگاه‌های ایرانی داشته باشد که همواره به دنبال منابع مالی پایدار هستند. بر اساس این طرح، ۱۰۰ میلیون دلار برای باشگاه‌های شرکت‌کننده در مرحله مقدماتی در نظر گرفته شده است. این مبلغ بر اساس تعداد بازیکنان و تعداد مسابقات توزیع می‌شود.

با توجه به ۹۰۵ مسابقه مقدماتی، هر باشگاه به ازای هر بازیکن در هر مسابقه حدود ۲۳۶۰ دلار دریافت خواهد کرد. همچنین ۲۵۰ میلیون دلار دیگر به باشگاه‌هایی تعلق می‌گیرد که بازیکنانشان در مرحله نهایی جام جهانی حضور داشته باشند. میزان پرداختی بر اساس تعداد روزهای حضور هر بازیکن و قرار گرفتن در فهرست تیم‌ها محاسبه خواهد شد.

حداقل مبلغ پیش‌بینی‌شده حدود ۵ هزار دلار به ازای هر بازیکن در هر روز است که نسبت به دوره قبلی کاهش یافته است. در جام جهانی ۲۰۲۲ این رقم ۱۰۵۰۰ دلار بود و از دو هفته قبل از مسابقات محاسبه می‌شد. ۵ میلیون دلار باقی‌مانده نیز به عنوان ذخیره نگهداری و برای توسعه فوتبال باشگاهی در سطح جهان هزینه خواهد شد. این تغییرات می‌تواند بر محاسبات قبلی باشگاه‌ها تأثیر بگذارد.

پیش‌تر تصور می‌شد هر بازیکن حدود ۲۵۰ هزار دلار پاداش دریافت کند، اما اکنون این رقم به یک سوم تا نصف کاهش یافته است. با این حال، باشگاه‌هایی که نماینده خود را در فهرست نهایی از دست می‌دهند، می‌توانند از پاداش مرحله مقدماتی بهره‌مند شوند. فیفا همچنین تأکید کرده است که واجد شرایط بودن باشگاه‌ها بر اساس وضعیت ثبت بازیکنان در زمان در اختیار قرار گرفتن آنها برای تیم‌های ملی تعیین می‌شود.

برای مرحله نهایی نیز مقرراتی درباره بازیکنان جانشین و انتقال‌های احتمالی در جریان مسابقات در نظر گرفته شده تا شفافیت و عدالت بیشتری حاکم شود. این اقدام می‌تواند گامی مثبت برای حمایت از باشگاه‌ها در سراسر جهان باشد





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