Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

فیفا با درخواست ایران برای جابه‌جایی کمپ تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی از آمریکا به مکزیک موافقت کرد

Sports News

فیفا با درخواست ایران برای جابه‌جایی کمپ تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی از آمریکا به مکزیک موافقت کرد
فیفاایرانجام جهانی
📆5/24/2026 12:09 PM
📰aa_persian
24 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 53%

رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که فیفا با درخواست ایران برای جابه‌جایی کمپ تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی از آمریکا به مکزیک موافقت کرده است. این درخواست به دلیل مشکلات مربوط به صدور ویزا و چالش‌هایی که برای اعضای هیات اعزامی ایران ایجاد شده بود، به فیفا ارائه شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که فیفا با درخواست ایران برای جابه‌جایی کمپ تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی از آمریکا به مکزیک موافقت کرده است.

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران در یک پیام ویدیویی اعلام کرد که فیفا با درخواست ایران برای جابه‌جایی کمپ تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی از آمریکا به مکزیک موافقت کرده است. وی با اشاره به دلایل این تصمیم گفت که این درخواست به دلیل مشکلات مربوط به صدور ویزا و چالش‌هایی که برای اعضای هیات اعزامی ایران ایجاد شده بود، به فیفا ارائه شده است.

او تأکید کرد که محل برگزاری مسابقات همچنان در ایالات متحده خواهد بود و تنها محل اقامت و کمپ تمرینی تیم ملی تغییر کرده است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aa_persian /  🏆 11. in İR

فیفا ایران جام جهانی کاپیتان آمریکا مکزیک

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 15:09:25