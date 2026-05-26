فیفا انتقال کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را از آمریکا به مکزیک تایید کرد

فیفا روز دوشنبه انتقال کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی را از آمریکا به مکزیک تایید کرد. این در حالی است که سه دیدار ایران در مرحله مقدماتی رقابتها همچنان قرار است در ایالات متحده برگزار شود. دلیل این انتقال چیست؟ کلودیا شینباوم، رئیسجمهوری مکزیک روز دوشنبه در جریان نشست مطبوعاتی گفت که در پی خودداری واشنگتن از میزبانی کمپ تیم ملی ایران با میزبانی از آن موافقت کرده است.
اما دلیل این انتقال چیست؟ کلودیا شینباوم، رئیسجمهوری مکزیک روز دوشنبه در جریان نشست مطبوعاتی گفت که در پی خودداری واشنگتن از میزبانی کمپ تیم ملی ایران با میزبانی از آن موافقت کرده است. خانم شینباوم گفت پس از آنکه مقامات آمریکایی گفتند نمیخواهند تیم ملی ایران در جریان رقابتهای جام جهانی در کشورشان اقامت داشته باشد، فیفا با دولت او تماس گرفت.
بنابر اظهارات خانم شینباوم، تیم ملی ایران قرار است در جریان این رقابتها در مکزیک اقامت داشته باشد و تنها برای انجام دیدارها به ایالات متحده برود. این اظهارات در حالی بیان میشود که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه طی پیام ویدیویی اعلام کرد که انتقال کمپ تیم ایران از آمریکا به مکزیک در پی درخواست فدراسیون فوتبال ایران و موافقت فیفا انجام شده است.
او گفت که درخواست این جابجایی، با توجه به شرایط ویزا و مشکلاتی که برای هیات اعزامی ایران به وجود آمده، به فیفا ارائه شده بود. آقای تاج گفت: «با توجه به درخواستهایی که داشتیم و جلساتی که هم در استانبول ترکیه و هم بهصورت وبیناری در تهران با دبیرکل فیفا و مسئولان برگزاری جام جهانی داشتیم، درخواست ما با توجه به شرایطی که برای ویزا و روادید داشتیم و مشکلاتی را فراهم کرده بود و بیش از ۲۰ روز شاید ما باید در آنجا میبودیم، تقاضای ما برای تغییر آمریکا به مکزیک مورد تایید فیفا قرار گرفت.
» رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفت: «کمپ تیم ملی در تیخوانا، واقع در نزدیکی اقیانوس آرام و در مرز مکزیک و آمریکا، برپا خواهد شد. این کمپ در خاک مکزیک قرار دارد و قرارداد آن نیز نهایی میشود. خوشبختانه این موضوع به تایید فیفا رسیده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.
»ایران قرار است در جریان این رقابتها در روز ۱۵ ژوئن در لسآنجلس به مصاف نیوزیلند برود، روز ۲۱ ژوئن در همان شهر مقابل بلژیک قرار بگیرد و در ۲۶ ژوئن در سیاتل با مصر روبرو شود. در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، حضور تیم ملی در رقابتهای جام جهانی با ابهام روبرو شد و منع ورود مهدی تاج و دیگر مقامات فدراسیون فوتبال ایران به کانادا در ماه گذشته به این ابهامات دامن زد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در ماه مارس گفته بود که ایران میتواند در جام جهانی فوتبال شرکت کند، اما به باور او حضور تیم ملی ایران در ایالات متحده «برای جان و امنیت خودشان» مناسب نیست. به گزارش رویترز، آقای تاج در ماه مارس گفت که فدراسیون فوتبال ایران در حال مذاکره با فیفا برای انتقال بازیهای مرحله مقدماتی ایران به مکزیک «به دلایل امنیتی» است و خانم شینباوم هم گفت که مکزیک آماده میزبانی از این دیدارها خواهد بود. با این حال فیفا برنامه بازیها را تغییر نداد
