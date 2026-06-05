فیفا ووووزلا را در جام جهانی ۲۰۲۶ ممنوع کرد

فیفا استفاده از ووووزلا و دیگر ابزارهای صوتی بلند را در ورزشگاه‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا، کانادا و مکزیک ممنوع اعلام کرد. این تصمیم به دلیل حفظ ایمنی و کیفیت تجربه تماشاگران گرفته شده است.

فیفا ، نهاد حاکم بر فوتبال جهان، اعلام کرده است که هوادارانی که قصد حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ را دارند، باید بدون ووووزلا و دیگر ابزارهای صوتی بلند به ورزشگاه‌ها بروند.

بر اساس آیین‌نامه جدید رفتاری فیفا برای ورزشگاه‌های میزبان در آمریکا، کانادا و مکزیک، استفاده از هر نوع بوق پلاستیکی، سوت، بوق بادی و دستگاه‌های تولید صدای بیش از حد مجاز ممنوع است. این تصمیم پس از جنجال‌های فراوان درباره ووووزلا در جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی گرفته شده است.

ووووزلا، که یک بوق بلند پلاستیکی با صدای یکنواخت و وزوزمانند است، در آن مسابقات به نماد شور هواداران آفریقایی تبدیل شد، اما صدای آن اغلب به ازدحام زنبورها تشبیه و توسط بسیاری از بازیکنان و تماشاگران تلویزیونی مورد انتقاد قرار گرفت. فیفا اعلام کرده که این ممنوعیت به دلیل حفظ ایمنی و کیفیت تجربه تماشاگران در ورزشگاه‌ها اعمال می‌شود. ابزارهایی که پرتوهای لیزر یا نشانگرهای لیزری منتشر می‌کنند نیز در این لیست قرار دارند.

علاوه بر این، بطری‌های آب قابل استفاده مجدد که توسط تماشاگران آورده می‌شوند، به دلایل امنیتی ممنوع شده‌اند. هر شرکت‌کننده‌ای که این قوانین را نقض کند، ممکن است از ورود به ورزشگاه منع یا اخراج شود. این اقدام فیفا در حالی صورت می‌گیرد که جام جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار با میزبانی سه کشور برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود جمعیت عظیمی از هواداران از سراسر جهان حضور یابند.

فیفا تأکید کرده است که هدف از این مقررات، ایجاد محیطی امن و لذت‌بخش برای همه است و هواداران می‌توانند با استفاده از تشویق‌های طبیعی و پرچم‌ها، شور و حرارت خود را نشان دهند. این تصمیم با واکنش‌های متفاوتی از سوی هواداران و کارشناسان روبرو شده است. برخی معتقدند که ووووزلا بخشی از فرهنگ فوتبال آفریقا و نمادی از شور و نشاط است و ممنوعیت آن باعث کاهش تنوع فرهنگی در ورزشگاه‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، بسیاری از بازیکنان و مربیان از این تصمیم استقبال کرده‌اند زیرا صدای ووووزلا باعث اختلال در ارتباطات درون زمین و کاهش کیفیت بازی می‌شد. در جام جهانی ۲۰۱۰، بسیاری از بازیکنان از سختی تمرکز در میان صدای ممتد ووووزلا شکایت داشتند و حتی برخی آن را دلیل عملکرد ضعیف تیم‌ها می‌دانستند.

فیفا همچنین سابقه ممنوعیت ابزارهای صوتی در رویدادهای قبلی را دارد؛ به عنوان مثال، در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل، استفاده از بوق‌های بلند محدود شد اما به طور کامل ممنوع نبود. اکنون با میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک، فیفا به دنبال اعمال استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری است تا تجربه یکپارچه‌ای برای هواداران فراهم کند.

لازم به ذکر است که جام جهانی ۲۰۲۶ با ۴۸ تیم و ۱۰۴ بازی بزرگترین رویداد تاریخ فوتبال خواهد بود و فیفا می‌خواهد از هرگونه حادثه امنیتی یا نارضایتی جلوگیری کند. هوادارانی که قصد خرید بلیت دارند باید از این قوانین آگاه باشند و وسایل ممنوعه را همراه خود نیاورند. همچنین فیفا توصیه کرده است که تماشاگران از بطری‌های یکبار مصرف یا فلاسک‌های مجاز استفاده کنند.

این مقررات بخشی از آیین‌نامه جامع ورزشگاه‌ها است که شامل دستورالعمل‌های مربوط به ورود، رفتار و حمل وسایل می‌شود. با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری مسابقات، فیفا جزئیات بیشتری را منتشر خواهد کرد. به نظر می‌رسد که ممنوعیت ووووزلا بحث‌برانگیزترین بخش این آیین‌نامه باشد و همچنان در میان هواداران و رسانه‌ها موضوع داغی باقی بماند





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