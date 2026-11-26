رئیس کمیسیون اروپا حمله پهپادی ایران به کویت را غیرقابل قبول خواند و با تایید کشته شدن دو تکنسین ایتالیایی، افزایش فشار بر تهران را خواستار شد.

اورزولا فون در لاین ، رئیس کمیسیون اروپا، در واکنش مستقیم به حمله پهپادی اخیر ایران به خاک کویت، اعلام کرد که اتحادیه اروپا باید فشارهای خود بر تهران را افزایش دهد. این مقام عالی‌پایه اروپایی در تاریخ پنجشنبه ۲۶ نوامبر (۵ آذر) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حمله‌ای که منجر به کشته شدن دو شهروند ایتالیایی شد را "غیرقابل قبول" توصیف کرد و بر پیوند ناگسستنی امنیت خلیج فارس با امنیت قاره کهن تاکید ورزید.

جزئیات حمله و تلفات انسانی

این تحولات پس از آن شکل گرفت که آنتونیو تایانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، از مرگ دو تکنسین شرکت دفاعی راین‌متال در جریان حملات پهپادی به یک ایستگاه شناسایی پدافند هوایی در کویت خبر داد. وزارت دفاع کویت نیز در بیانیه رسمی خود تایید کرد که در این حمله، علاوه بر دو قربانی ایتالیایی، دست‌کم چهار نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند که وضعیت آنان نامشخص است.

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تورجانه ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، نیز در واکنشی سریع و همدردانه در شبکه اجتماعی ایکس به خانواده‌های سوگوار این دو متخصص اعلام همزادپزاری کرد. مرگ این دو کارشناس نه تنها یک حادثه انسانی، بلکه ضربه‌ای مستقیم به زیرساخت‌های دفاعی و حضور اقتصادی غرب در منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود که نگرانی‌های دیپلماتیک را در سطح جهانی تشدید کرده است.

جایگاه استراتژیک و مواضع طرفین

خانم فون در لاین در پیام خود صریحا اعلام کرد: "ما باید فشار بر ایران را افزایش دهیم تا به این حملات غیرقابل قبول علیه همسایگان و شرکای ما در خلیج فارس پایان دهد." او افزود که رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرده است که امنیت در این آبراه استراتژیک، مسئله‌ای امنیتی برای تمامی اعضای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و هرگونه تهدیدی در آنجا، تهدیدی برای برلین و بروکسل نیز هست.

در همین حال، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بر سر کنترل تنگه هرمز به شدت شعله‌ور شده است. ایالات متحده با اعزام ناوگان‌های ویژه در تلاش است تا با اسکورت کشتی‌های تجاری، تردد دریایی در این آبراه حیاتی را در برابر تلاش‌های احتمالی ایران برای مسدودسازی آن حفظ کند. این اقدامات نشان‌دهنده شدت گرفتن رقابت نظامی و امنیتی در آستانه زمستان امسال است.

پیامدهای منطقه‌ای و آینده روابط

حمله اخیر به کویت در بستری رخ داده است که حملات پهپادی به کشورهای حاشیه خلیج فارس طی هفته گذشته به اوج خود رسیده است. کویت برای نخستین بار از اوایل سپتامبر، سامانه‌های پدافند هوایی پیشرفته خود را در واکنش به این حملات فعال کرد و نشان داد که توانایی دفاعی خود را برای محافظت از زیرساخت‌های حیاتی به کار بسته است.

جنگی که در اواخر فوریه با حملات همزمان آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، ثبات منطقه را کاملاً دگرگون کرده و امنیت کشورهای همسایه و زیرساخت‌های انرژی منطقه را در معرض تهدید جدی قرار داده است. با توجه به اظهارات جدید رئیس کمیسیون اروپا، به نظر می‌رسد دیپلماسی اروپا در حال حرکت به سمت راهکارهای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بیشتر علیه تهران است تا از تکرار چنین حوادثی برای شهروندان اروپایی و شرکای منطقه‌ای خود جلوگیری کند.