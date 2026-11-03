سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه شش محور راهبردی برای افق ۱۴۱۴ را معرفی کرد؛ از اقتصاد چرخشی تا تحول دیجیتال و ساخت افزایشی در گردهمایی دانشگاه تهران.

سعید زرندی ، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ، در نخستین گردهمایی ملی و تخصصی زنجیره ساخت افزایشی که به همت دانشگاه تهران برگزار شد، برنامه‌های راهبردی این مجموعه صنعتی را برای افق سال ۱۴۱۴ تشریح کرد. وی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا، اعلام نمود که فولاد مبارکه باید در حوزه‌هایی فعالیت کند که رقبای دیگر توان ورود به آن‌ها را ندارند.

محورهای راهبردی و تغییر رویکرد فناورانه

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه بیان داشت که در این مجموعه شش محور راهبردی دنبال می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها توسعه سبد محصولات پیشرفته است. وی خاطرنشان کرد که اعتقاد بر این است که فولاد مبارکه باید با نگاهی متفاوت، فناوری‌های پیشرفته را در کانون برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار دهد و از خریدار دانش به عرضه‌کننده تجربه تبدیل شود.

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زرندی افزود که حتی در دوره‌ای که همکاران ما شرایط سختی را پشت سر گذاشتند، تلاش کردیم برنامه‌های آینده را متوقف نکنیم و پروژه‌های توسعه‌ای را پیگیری کنیم. وی تصریح کرد که یکی از محورهای اصلی، توسعه محصولات خاص است زیرا معتقدیم فولاد مبارکه باید در حوزه‌هایی فعالیت کند که امکان خلق مزیت رقابتی و ارزش افزوده بیشتر وجود دارد.

پیشروان سه‌گانه صنعت فولاد جهان

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه سه جهت‌گیری مهم صنعت فولاد جهان شامل اقتصاد چرخشی، تحول دیجیتال و توسعه مواد پیشرفته را به عنوان پیشران‌های اصلی برنامه‌های آینده معرفی کرد. وی با اشاره به مطالعات انجام شده درباره شرکت‌های بزرگ فولادی دنیا گفت که این سه حوزه به جهت‌گیری‌های مهم صنعت تبدیل شده‌اند و ما نیز ساختارها را با این تحولات هماهنگ می‌کنیم.

زرندی تأکید کرد که حرکت به سمت اقتصاد چرخشی یک ضرورت جدی است زیرا اگر نتوانیم خود را با الزامات این حوزه به‌روز کنیم، در سال‌های آینده با محدودیت‌های جدی در صادرات مواجه خواهیم شد. بنابراین، این موضوع به یکی از سرفصل‌های اصلی برنامه‌های توسعه‌ای فولاد مبارکه تبدیل شده است.

وی همچنین تحول دیجیتال را دومین پیشران این مسیر دانست و افزود که در این حوزه هفت پروژه جدی در دست اجرا داریم و روند پیشرفت آن‌ها مطلوب است. در کنار این دو محور، توسعه مواد پیشرفته نیز از موضوعاتی است که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم و انتظار داریم همکاری دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور و صنایع بزرگ شکل بگیرد.

تخصیص منابع و طرح فولاد آینده

زرندی از برنامه‌ریزی برای توسعه شبکه همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در صنایع مکمل خبر داد و گفت که مدلی برای تخصیص منابع طراحی شده است. بر اساس این مدل، حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه‌های اصلی فعالیت، ۲۰ درصد به صنایع و کسب‌وکارهای مکمل و ۱۰ درصد به حوزه‌های جدید اختصاص می‌یابد.

وی با اشاره به برنامه ایجاد مجموعه‌ای با عنوان "فولاد آینده" بیان کرد که در حال طراحی مدلی هستیم که در کنار فولاد مبارکه، یک مجتمع نوآوری و فناوری با ابعاد مختلف شکل بگیرد. در این مجموعه، ظرفیت‌هایی مانند پایلوت‌پلنت‌ها، حضور دانشگاه‌ها و مشارکت شرکت‌های فناور با مدلی متفاوت از گذشته پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در پایان با اشاره به طرح موضوع ساخت افزایشی گفت که بررسی‌های ما نشان می‌دهد این حوزه یکی از زمینه‌هایی است که در صورت رسیدن به مرحله صنعتی، فولاد مبارکه آمادگی ورود به آن را دارد. وی همچنین از نزدیک شدن پروژه فولادهای الکتریکی به مراحل نهایی و سرمایه‌گذاری برای تولید گریدهای باکیفیت‌تر در صنعت خودرو خبر داد.