مرجع تقلید شیعه در ۱۰۵ سالگی درگذشت. او با حفظ فاصله از حکومت و عدم صدور بیانات سیاسی، الگویی از مرجعیت سکولار و مستقل را ترسیم کرد.

حسین وحید خراسانی ، از برجسته‌ترین مراجع تقلید شیعه در ایران، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۵ در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت. ایشان با داشتن جایگاه والایی در بین روحانیون و حوزه‌های علمیه، همواره به دلیل حفظ استقلال فکری و فاصله معنادار خود از ساختارهای سیاسی حکومت شناخته می‌شد. برخلاف بسیاری از همکارانش، آیت‌الله وحید خراسانی در مجادلات سیاسی مستقیم دخالت نمی‌کرد و مرجعیت خود را فراتر از نزاع‌های روزمره می‌دانست.

نقش محوری در حفظ استقلال مرجعیت

آیت‌الله وحید خراسانی به طور رسمی پیامی برای انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی صادر نکرد. او در پی حمله به محل سکونت علی خامنه‌ای، تنها کشته شدن وی را تسلیت گفت و از حمایت از تلاش‌ها برای تثبیت جایگاه او به عنوان مرجع تقلید خودداری کرد. این رویکرد، او را به یکی از مراجعی تبدیل کرد که همواره با سیاست‌های حکومتی فاصله داشت.

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تفاوت رویکرد با سایر مراجع بزرگ

موضع‌گیری‌های آیت‌الله وحید خراسانی شباهت بیشتری به مشی آیت‌الله ابوالقاسم خویی و آیت‌الله حسین بروجردی داشت. خویی معتقد بود نظرات حاکم در موضوعات حکومتی فاقد اعتبار و حجیت است. در مقابل، روش آیت‌الله سیستانی در عراق متفاوت بود؛ او اگرچه در سیاست دخالت مستقیم نداشت، اما در مسائل مهم اجتماعی موضع‌گیری‌های تعیین‌کننده‌ای داشت. حضور آیت‌الله وحید خراسانی در پای صندوق رای نیز بسیار محدود بود و عدم شرکت او در انتخابات، همواره به عنوان یک علامت نمادینی تعبیر می‌شد.

سوابق تحصیلی و فعالیت‌های علمی

وحید خراسانی در نیشابور به دنیا آمد و تاریخ تولد او بین اول فروردین ۱۳۰۰ و ۱۱ دی ۱۲۹۹ خورشیدی متغیر گزارش شده است. او دروس اولیه را نزد محمد نهاوندی خواند و سپس برای تکمیل تحصیلات به نجف رفت. در آنجا، در درس‌های مراجعی چون ابوالقاسم خویی، محسن حکیم و عبدالهادی شیرازی شرکت کرد. او در ۲۷ سالگی به نجف سفر کرد و پس از حدود ۲۰ سال اقامت، در سال ۱۳۴۹ به ایران بازگشت.

انتقادات تند از ارتقای جایگاه سیاسی

آیت‌الله وحید خراسانی یکی از مراجعی بود که بر مرجعیت علی خامنه‌ای مهر تایید نزد و به شدت با اجتهاد او مخالف بود. در صبح چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۳، ایشان در مسجد اعظم قم، کوشش‌های مقام رهبری برای مرجعیت را انتقاد کرد و با زبان کنایه‌آمیز گفت که برخی با انداختن چند جفتک، خود را آیت‌الله العظمی و سپس مرجع اعلم می‌دانند. این سخنان نشان‌دهنده مقاومت او در برابر تحریف جایگاه فقهی توسط قدرت سیاسی بود.

آثار مکتوب و میراث فکری ماندگار

از مهم‌ترین آثار مکتوب آیت‌الله وحید خراسانی می‌توان به شرح بر شرایع الاسلام، حاشیه بر کفایه، حاشیه بر مکاسب محرمه و رساله عملیه اشاره کرد. کلاس‌های درس خارج فقه و اصول او در قم، همواره شلوغ‌ترین کلاس‌ها بود و صدها روحانیون در مسجد اعظم در آن شرکت می‌کردند. پس از درگذشت محمدعلی اراکی در سال ۱۳۷۳، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، او را به عنوان یکی از مراجع تقلید معرفی کرد. در جریان سفر علی خامنه‌ای به قم در سال ۱۳۹۷ نیز، آیت‌الله وحید خراسانی با او دیدار خصوصی نداشت و تنها عکس‌هایی از آدرن‌گیری در حرم حضرت معصومه منتشر شد.