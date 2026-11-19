مرگ تراژیک آبل نونیز فوتبالیست ۱۸ ساله آرژانتینی پس از برخورد توپ به سرش و آغاز دوران پوچتینو در منچستریونایتد و تلاش فیفا برای تغییر ساختار مدیریتی. این اخبار مهم را در اینجا بخوانید.

فوتبال آرژانتین در شوک شدید به سر می‌برد. آبل نونیز ، ستاره ۱۸ ساله تیم جوانان اف‌سی ازایزا، در جریان یک بازی دسته چهارم فوتبال این کشور جان خود را از دست داد. برخورد ناگهانی توپ به سر او منجر به شکستگی جمجمه و خونریزی داخلی شد. با وجود جراحی فوری، پزشکان موفق به نجات جان این بازیکن خلاق نشدند.

جزئیات تراژدی برخورد توپ و واکنش‌ها

این حادثه دردناک در دیدار دو تیم جوانان اف‌سی ازایزا و دپورتیوو مونییز رخ داد. کریستیان رومپانی، خبرنگار ورزشی، لحظات مرگبار را به یاد آورد. او گفت توپ از فاصله چهار تا پنج متری با شدت به سر نونیز برخورد کرد. این بازیکن بلافاصله بیهوش شد و روی زمین افتاد.

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مدافع دپورتیوو مونییز قصد دفع توپ را داشت اما ضربه محکمی به آن وارد کرد. باشگاه ازایزا در بیانیه‌ای تلغی مرگ نونیز را تایید کرد. این باشگاه نوشت فوتبال در دومین اولویت قرار دارد. پیراهن شماره ۱۰ نونیز نمادی از آینده‌ای روشن بود که ناگهان خاموش شد.

بحران سقوط و ورود پوچتینو به منچستر

مائوریسیو پوچتینو سرمربی جدید منچستریونایتد وارد این شهر شد. او پس از آخرین مسابقه با تیم ملی آمریکا به منچستر پرواز کرد. یونایتد برای نخستین بار در دوران لیگ برتر در منطقه سقوط قرار گرفته است. این اولین شروع ضعیف این باشگاه پس از سال ۱۹۸۶ است.

آمارها برای پوچتینو نگران‌کننده است. از سال ۱۹۹۶ تاکنون ۹۳ تیم پس از ۱۰ مسابقه در رده‌های پایینی بودند. تنها ۴۱ درصد این تیم‌ها توانستند باقی بمانند. در سال‌های اخیر این وضعیت بدتر شده است.

تغییرات مدیریتی فیفا و حمایت اروپا

جیانی اینفانتینو رییس فیفا با فشارهای جدی مواجه است. فیلیپ دیالو رییس فدراسیون فوتبال فرانسه حمایت یوفا را برای رقابت با اینفانتینو در ماه مارس دریافت کرد. برند نویندورف رییس فدراسیون فوتبال آلمان از دیالو حمایت کرد.

نویندورف گفت دیالو تجربه بین‌المللی دارد. او خواستار تغییرات در فیفا شد. یوفا پیش‌تر تهدید به تحریم کرده بود اما عقب‌نشینی کرد. انتخابات فیفا روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۵ در رباط برگزار می‌شود.