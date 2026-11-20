گزارش جامع از افتتاحیه‌های بزرگ هتل‌های لوکس، بوتیک و اقامتگاه‌های سلامتی در اروپا در سال ۲۰۲۷ از جمله لندن، ایتالیا و پرتغال با جزئیات کامل.

در سال ۲۰۲۷، صنعت گردشگری اروپا شاهد رونق چشمگیری در بخش اقامتگاه‌های لوکس خواهد بود که با افتتاح مجموعه‌های جدید و بازگشایی بناهای تاریخی نوسازی‌شده همراه است. این رویدادها طیف وسیعی از هتل‌های شهری، اقامتگاه‌های درمانی و فضاهای منحصر به فردی را در بر می‌گیرد که برای مسافران علاقه‌مند به تجربه‌های اقامتی خاص طراحی شده‌اند. از هتل‌های بوتیک واقع در ساختمان‌های تاریخی گرفته تا پروژه‌های بزرگ در پایتخت‌ها، فهرستی از مورد انتظارترین افتتاحیه‌ها در این سال آماده شده است.

هتل‌های خاص و تاریخی در ایتالیا و انگلستان

در ایتالیا، پروژه‌ای جذاب شامل یک هتل بوتیک در شهر سن جیمنیانو است که در مجموعه‌ای تاریخی قرار دارد که زمانی همزمان نقش صومعه و زندان را ایفا می‌کرده است. در این طرح، اتاق‌های مهمان مستقیماً در سلول‌های اصلی این بنا قرار گرفته‌اند و تجربه‌ای بی‌نظیر از اقامت را فراهم می‌کنند. همچنین بازگشایی هتل‌های شناخته‌شده پس از نوسازی‌های اساسی، بخش مهمی از این برنامه است که شامل هتل دوکس لندن و هتل کریستالو می‌شود.

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هتل دوکس لندن قرار است در منطقه سنت جیمز دوباره درهای خود را باز کند و تجربه‌ای کلاسیک را به مسافران ارائه دهد. در سمت دیگر، هتل کریستالو در کورتینا دامپتزو، زیر چتر برند معتبر مندرین اورینتال فعالیت خود را از سر خواهد گرفت. این اقامتگاه در ارتفاعات کوهستانی کورتینا دامپتزو واقع شده و پس از بازسازی گسترده، با ۸۴ اتاق و سوئیت که بسیاری از آن‌ها چشم‌اندازهای زیبا به رشته‌کوه‌های دولومیت دارند، آماده استقبال از گردشگران است.

پروژه‌های بزرگ اقامتی در لندن و پاریس

شهر لندن در اوایل سال ۲۰۲۷ میزبان افتتاح رسمی هتل دلانو لندن خواهد بود که ۶۷ اتاق و سوئیت در پنج طبقه دارد. بسیاری از این واحدها دارای تراس‌های خصوصی و چشم‌اندازهایی رو به هاید پارک هستند. این برند لوکس که در شهرهایی مانند میامی، دبی و پاریس فعالیت دارد، فضاهای غذایی و نوشیدنی مورد علاقه خود را به لندن می‌آورد که شامل رستوران مدیترانه‌ای لانا لوسا و رز بار با لانژ و اتاق زودیاک می‌شود.

همزمان با این پروژه، هتل وست‌دیل میفر لندن به عنوان بخشی از مجموعه کولبرتِ گروه هتل‌های ماینر، در اوایل سال ۲۰۲۷ فعالیت خود را آغاز می‌کند. این هتل ۵۰ اتاق و سوئیت در موقعیتی استراتژیک بین پیکادیلی و میفر، نزدیک به گرین پارک و آکادمی سلطنتی هنر ارائه می‌دهد. امکانات آن شامل اتاق غذای البرمارل و الویرا بار است که به کامل‌تر کردن تجربه اقامتی مسافران می‌پردازد.

کمبریج هاوس، مجموعه اوبرژ، در تاریخ ۱ فوریه ۲۰۲۷ درجه خود را در خیابان پیکادیلی می‌گشاید. این هتل که در شماره ۹۴ پیکادیلی و در محل سابق باشگاه نیروی دریایی و نظامی این اند اوت قرار دارد، ۱۰۲ اتاق و اقامتگاه را ارائه می‌دهد. امکانات سلامتی آن شامل استخر سرپوشیده گرم، اتاق‌های درمان و سالن ورزشی است. گزینه‌های غذایی شامل رستوران شاخص میجرز با تمرکز بر مواد اولیه بریتانیایی و حمایت از کشاورزان و صیادان محلی است.

بازگشایی هتل‌های تفریحی و ساحلی در مدیترانه

در منطقه آلگاروه پرتغال، برند شانتی-سوم که نخستین مجموعه خود را در سال ۲۰۱۱ در ماربیا افتتاح کرد، دومین پروژه خود را در فوریه ۲۰۲۷ راه‌اندازی می‌کند. این اقامتگاه ۲۲ اتاقی در یک خانه مزرعه‌ای قرن نوزدهمی مرمت‌شده قرار دارد و توسط چهار هکتار باغ پرتقال و بادام احاطه شده است. این مجموعه با ارائه شش برنامه ساختاریافته سلامت، به مهمانان کمک می‌کند تا عادت‌های سالمی را برای زندگی طولانی مدت خود بیاموزند.

هتل مجستیک پالِس سورنتو، بخشی از مجموعه کیوریو هیلتون، در ۱۰ هزار متر مربع باغ خصوصی در ساحل سورنتو پس از بازسازی دوباره در ۱ آوریل ۲۰۲۷ رزروپذیر خواهد شد. این هتل ۷۶ اتاقه دارای رستوران دون گپی با غذاهای ستاره‌دار میشلن و بار کوکتل درای مارتینی روف‌تاپ است. مسافران همچنین می‌توانند از استخر روباز و مرکز تناسب اندام بهره ببرند.

اقامتگاه‌های ساحلی و پروژه‌های مه ۲۰۲۷

کاسا دِ سادا در آلگاروه و در امتداد ساحل آرماسان دِ پِرا در آوریل ۲۰۲۷ به عنوان بخشی از مجموعه کیوریو هیلتون افتتاح می‌شود. این مجموعه بزرگ ۱۸۳ اتاق و سوئیت دارد که شامل ۳۷ سوئیت با تراس خصوصی و یک پنت‌هاوس دوخوابه با چشم‌انداز دریایی است. امکانات آن شامل سه رستوران، سه بار، و یک آب‌گرم با الهام از مراکش با دو استخر روباز گرم می‌شود.

هتل رُمئو ماسا لوبرِنزه در ۱ مه در امتداد یک خلیج خصوصی در شبه‌جزیره سورنتو و تنها ۱۰ دقیقه با قایق تا جزیره کاپری افتتاح خواهد شد. این هتل لوکس ۶۳ واحد اقامتی دارد و دارای باشگاه ساحلی و آب‌گرم برند سیسلی پاریس است. منوی غذایی آن بر سبک‌های آشپزی شبه‌جزیره‌ای و مواد اولیه محلی مانند لیموهای سورنتو و روغن زیتون فوق بکر تمرکز دارد.

در پایان این بازه زمانی، هتل کن هم‌زمان با هشتادمین دوره جشنواره کن در ماه مه ۲۰۲۷ در ساختمانی آرت‌دکو متعلق به دهه ۱۹۳۰ در نزدیکی بلوار دولاکروازت افتتاح می‌شود. این پروژه به عنوان یکی از نقاط عطف گردشگری اروپا در آن سال، میزبان مهمانان بین‌المللی و علاقه‌مندان به سینما خواهد بود و با معماری نمادین خود، تجربه‌ای لوکس و فرهنگی را ترکیب می‌کند.