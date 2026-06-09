وزارت دفاع آمریکا فهرست جدیدی از شرکتهای چینی همچون بیوایدی، سیاکسامتی، وایامتیسی و مؤسسات بیوتکنولوژی و رباتیک منتشر کرد، و به اثرات آن بر روابط چین-آمریکا و کل اقتصاد جهان اشاره شد.
در هفته گذشته، وزارت دفاع آمریکا فهرست جدید شرکتهای چینی را منتشر کرد که بر اساس ارزیابی خود، بر نیروهای مسلح چین تأثیرگذار یا به آنها پشتیبانی میکنند.
یکی از مهمترین افزودن شرکت بیوایدی به این فهرست بود؛ شرکت خودروسازی بیوایدی در سالهای اخیر بهدلیل تعرفه گمرکی عظیم و ۱۰۰ درصدی که بر واردات خودروهایشان به بازار آمریکا اعمال شد، از فروش در آن بازار صرفنظر کرده بود. این اقدام، در حیطهٔ جنگ تجاری بین دو قدرت بزرگ اقتصادی و ژئوپلیتیک مان آورده است. فهرست جدید، نسخهٔ اصلاحشدهای از فهرست ۲۰۲۵ است که در آن تولیدکنندگان پیشرو تراشههای حافظه چینی مثل سیاکسامتی و وایامتیسی نیز گنجانده شدهاند.
همچنین شرکتهای بیوتکنولوژی ووشی اَپتِک، متخصص فناوری رباتیک روبوسنس و تولیدکننده ربات یونیتری در لیست حضور یافتهاند. در بر عکس، برخی از تابعههای غول نفتی دولتی چین، به دلیل عدم فعالیت در آمریکا یا تغییر نام تجاری، حذف شدهاند. با انتشار فهرست، پنتاگون بهطور کامل منع میکند که هرگونه قرارداد یا خرید از شرکتهای ذکر شده در آینده شود.
این سیاست به عنوان هشدار جدی برای تامینکنندگان ارتش آمریکا و سایر موسسات حکومتی عمل میکند و انتظار میرود تبعات حقوقی جدی برای شرکای تجاری در نظر گرفته شود. همزمان با این اخطار، گفتوگوهای رسمی میان چین و آمریکا تمرکز خود را بر مسائل کلیدی چون تنش چین-تایوان، جنگ ایران و بحران تنگهٔ هرمز بهکار انداختند.
واشنگتن امید دارد که قوهٔ سیاسی پکن در حل بحران تنگه هرمز نقش فعالتری ایفا کند، در حالی که جنگ ایران برای واشنگتن منبعی برای مصرف منابع نظامی بوده و تمرکز روی مهار چین را ت{\"}ضعیف کرده است. در زمینهٔ مالی، آمادهسازی ایلان ماسک برای بزرگترین عرضه اولیه سهام اسپیساکس بهعنوان گامی _مطرح شد که ممکن است او را به نخستین تریلیونر جهان تبدیل کند.
از سوی دیگر، ترامپ تأکید کرد که سیاست تعرفهای حتی پس از لغو بخشین توسط دادگاه همچنان ادامه دارد و بازار رمزارزها به تأثیرات هوش مصنوعی و نگرانی از جنگ ایران دچار رُیستگی شد. در بازار بورس آلمان، تب و هیجان هوش مصنوعی با نگرانی از جنگ ایران در میان عاملان قرار گرفته و عرضه اولیه بیتکوین به حدود ۶۳ هزار دلار رسید.
رعایت انسجام در دیپلماسی، ایران با محدودیتهای خاصی روبروست؛ در حالی که کشورهایی مثل مصر و پاناما بهوسیلهٔ عبور از کانالهای سوئز و پاناما، مجاز به دریافت عوارض هستند، ایران با مسائل جغرافیایی و جغرافیای سیاسی درگیر است. دولتِ اوجرانت در آلمان، این مشکل را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی پیشنهاد کرده است. این موضوع نشان از پیچیدگیهای زیرساختهای الکترونیک، سیاسی و اقتصادی در منطقهٔ خاورمیانه میدهد.
در مجموع، فهرست شرکتهای چینی که توسط آمریکا مورد اشکالزدن قرار گرفته و انتشار آنزمان، بهمنظور تأکید بر عدم تحقق اهداف تجاری و رمزنگاری در چین، تأثیرات اوجتری در روابط دو کشور و بازارهای جهانی خواهد داشت. این پرونده با تأکید بر تورنالیسم تجاری، در فضای ژئوبیانی رقابت اقتصادی تجارب جدیدی را بهوجود میآورد و در جهت تثبیت قدرت، طرحهای تحمیلی را در زمینهٔ بستسازی دفاعی و صنعتی ایجاد میکند
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