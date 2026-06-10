AFC فهرست نمایندگان ایران در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا ۲ را اعلام کرد. استقلال و تراکتور به طور مستقیم به لیگ نخبگان راه یافتند و گل‌گهر سیرجان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ خواهد بود.

انتشار فهرست تیم‌های حاضر در رقابت‌های لیگ نخبگان و قهرمانان آسیا در فصل آینده توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این فهرست که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) منتشر شده، استقلال و تراکتور به عنوان نمایندگان ایران در لیگ نخبگان معرفی شده‌اند؛ موضوعی که اگرچه قابل انتظار بود، اما نکته جنجالی آنجاست که گل‌گهر سیرجان به عنوان سومین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ معرفی شده است.

این تصمیم در حالی گرفته شده که پیش از این، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در مورد برگزاری پلی‌آف برای تعیین سهمیه سوم بحث‌های زیادی داشت و همین موضوع به یکی از مسائل جنجالی فوتبال ایران تبدیل شده بود. با این حال، AFC بر اساس سهمیه‌بندی جدید خود و فهرست باشگاه‌های دارای مجوز حرفه‌ای، گل‌گهر را به عنوان نماینده سوم ایران اعلام کرده است





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