فهرست ۲۶ بازیکن نهایی تیم ملی ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶

سرمربی تیم ملی ایران، امیر قلعهنویی، نام ۲۶ بازیکن نهایی برای اعزام به بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این فهرست شامل بازیکنان زیر است: علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، حسین حسینی، احسان حاجصفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، شجاع خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی، محمد محبی، مهدی ترابی، مهدی قائدی، علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقنیا، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، شهاریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسینزاده و سامان قدوس.
سرمربی تیم ملی ایران، امیر قلعهنویی، نام ۲۶ بازیکن نهایی برای اعزام به بازیهای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. این فهرست شامل بازیکنان زیر است: علیرضا بیرانوند، پیام نیازمند، حسین حسینی، احسان حاجصفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، شجاع خلیل زاده، حسین کنعانی زادگان، دانیال ایری، رامین رضاییان، صالح حردانی، محمد محبی، مهدی ترابی، مهدی قائدی، علیرضا جهانبخش، آریا یوسفی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقنیا، سعید عزتاللهی، محمد قربانی، مهدی طارمی، شهاریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسینزاده و سامان قدوس.
این فهرست شامل بازیکنان جوان و بااستعدادی نیست و بیشتر شامل بازیکنان پیر و deneyamlar است. در این فهرست، شجاع خلیلزاده با ۳۷ سال پیرترین بازیکن است و بعد از او رامین رضاییان و احسان حاج صفی با ۳۶ سال در ردههای بعدی قرار دارند. همچنین علیرضا بیرانوند و مهدی طارمی هم دیگر بازیکنانی هستند که ۳۳ سال سن دارند.
این تیم ملی فوتبال ایران در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ باید به مصاف سه تیم بلژیک، نیوزیلند و مصر برود و علاوه بر دو تیم برتر این گروه، در این دوره، تیمهای سوم هم از بخت مناسبی برای صعود به مرحله بعد برخوردار خواهند بود. با این حال، عملکرد شاگردان قلعهنویی در ماههای اخیر و حتی پس از شروع جنگ هم ناامیدکننده بوده و شکلگیری جنگ باعث شد تا برنامههای لازم برای اردوهای آمادهسازی و برگزاری بازیهای تدارکاتی هم با اخلال رو به رو شود
تیم ملی ایران، جام جهانی ۲۰۲۶، امیر قلعهنویی، فهر