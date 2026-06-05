سرمربی امیر قلعه‌نویی فهرست ۲۶ نفرهٔ تیم ملی ایران را برای جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر کرد؛ ترکیبی شبیه به جام‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ که بازیکنان جوان را از صحنه دور نگه داشته و واکنش‌های شدیدی در فضای مجازی و رسانه‌ها برانگیخته است.

در روز دوشنبهٔ عصر فهرست ۲۶ نفره ٔ تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ منتشر شد. این لیست که توسط سرمربی امیر قلعه‌نویی تنظیم شده، تقریباً بازیکنانی را شامل می‌شود که در جام‌های جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به میدان رفتند و به نظر می‌رسد بازنگری اساسی در ترکیب تیم صورت نگرفته باشد.

بسیاری از بازیکنان جوان و مستعد که در دورهٔ چهار سالهٔ پیشین به‌خوبی در لیگ‌های داخلی و خارجی به‌کار گرفته شدند، همچنان در سایهٔ بازیکنان ۳۷ و ۳۸ سالهٔ تیم ملی ساکن می‌شوند؛ بازیکنانی که به‌دلیل عدم ریسک‌پذیری سرمربی، فرصت کافی برای به نمایش گذاشتن توانمندی‌های خود را نیافته‌اند. این وضعیت باعث شده برخی از ستاره‌های جهانی همانند نیمار، در لحظه‌ای که نامشان در فهرست‌های نهایی تیم‌های ملی برزیل و اسپانیا می‌رسد، با اشک و شور و هیجان واکنش نشان دهند، در حالی که بازیکنان ایرانی همچنان به‌دنبال فرصتی برای ثبت رکورد حضور در سه یا چهار جام جهانی هستند.

در فضای مجازی، کلیپ‌های کوتاهی از بازیکنان معروف جهان به‌مشتاقی منتشر می‌شود که هنگام شنیدن نام خود در لیست نهایی سرمربیان، به هوا می‌پرند و اشک می‌ریزد؛ حتی ستاره هافبک بارسلونا که پس از دریافت دعوت‌نامه ملی‌اش، با اضطراب نسبت به جایگاه خود در تیم ملی مبارزه می‌کند. این واکنش‌ها نشانگر فشار و انتظارات بالایی است که هم برای بازیکنان برتر جهان و هم برای بازیکنان ملی ایران وجود دارد.

نکتهٔ جالب اینجاست که در میان بازیکنانی که برای جام جهانی دعوت شده‌اند، دو بازیکن که تا به‌حال حتی یک دقیقه هم برای تیم ملی ایران حضور نداشته‌اند، نیز جای خود را در فهرست یافتند؛ وضعیتی که بسیاری از هواداران و بسط‌بازان را به پرسش در مورد شفافیت فرایند انتخاب و ارزش واقعی پیراهن ملی سوق داده است. این تصمیمات در حالی اتخاذ شد که رسانه‌های داخلی و خارجی به‌طور گسترده‌ای ترکیب ارسالی به امریکا را مورد انتقاد قرار دادند.

برخی معتقدند که اگر سرمربی تیم ملی به دلایل غیر فوتبالی بازیکنانی نظیر سردار آزمون را کنار نگذاشته بود، می‌توانست ترکیبی جوان‌تر و پویاتر را برای مسابقات قطر ۲۰۲۲ و روسیه ۲۰۲۶ به‌وجود آورد. به‌علاوه، نگاه نقدی به این مساله وجود دارد که آیا فدراسیون فوتبال و کادرفنی می‌توانند ارزش پیراهن ملی را برای بازیکنانی که حتی در سنین بالاتر یا با مصدومیت‌های مکرر دعوت می‌شوند، حفظ کنند یا نه.

در نهایت، سؤال کلیدی این است که آیا ترکیب حاضر می‌تواند به‌عنوان نمایندهٔ واقعی فوتبال ایران در صحنهٔ بین‌المللی عمل کند یا صرفاً نقش یک دیوار دفاعی در برابر تغییرات اساسی بازی خواهد بود





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