فهرست بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2022

تیم ملی فوتبال ایران فهرست بازیکنان 26 نفره خود را برای جام جهانی 2022 در کشور قطر اعلام کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، امیر قلعه نویی، فهرست بازیکنان 26 نفره را برای حضور در جام جهانی 2022 در کشور قطر اعلام کرد. این فهرست شامل بازیکنان زیر می شود: علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزت اللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهاریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسین زاده و مهدی طارمی.

این فهرست در صورت مصدومیت بازیکنان، می تواند با اضافه کردن بازیکنان لیست انتظار، تغییر کند. بازیکنان لیست انتظار شامل محمد خلیفه و امید نورافکن هستند. همچنین کسری طاهری، هادی حبیبی نژاد و امیرحسین محمودی از سفر جام جهانی بازماندند. در حال حاضر، تیم ملی فوتبال ایران در حال آماده سازی برای جام جهانی است و با تیم های دیگر در گروه خود رقابت خواهد کرد.

در این راستا، سرمربی تیم ملی، امیر قلعه نویی، تلاش خواهد کرد که بهترین ترکیب بازیکنان را برای رقابت ها انتخاب کند





