فلورنسیا مرکاو، بازیکن سابق ریورپلاته، در گفت‌وگو با سی‌ان‌ان از آزار و تهدید توسط دیه‌گو گواچی سخن گفت. شکایت تازه‌ای علیه این سرمربی در فیفا ثبت شده است.

فلورنسیا مرکاو ، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود با سی‌ان‌ان از دیه‌گو گواچی ، سرمربی جدید باشگاه ریورپلاته ، به‌عنوان فردی یاد کرد که او را آزار داده است. مرکاو در سال ۲۰۱۴ و در ۲۰ سالگی به باشگاه محبوب دوران کودکی‌اش پیوسته بود و ادعا می‌کند تنها یک هفته پس از ورودش، از سوی گواچی پیامک نامناسبی دریافت کرده است.

مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت تازه‌ای علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. گواچی تمام اتهامات را رد می‌کند و درخواست سی‌ان‌ان برای مصاحبه را نپذیرفته است، بنابراین دیدگاه او در این گزارش منتشر نشده است.

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ادعاهای مرکاو درباره پیام‌ها و تهدیدها

مرکاو می‌گوید گواچی در نخستین پیامک خود او را فلور خطاب کرده و از او خواسته بود چند عکس برهنه برایش بفرستد. او تاکید دارد که پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر این خواسته‌ها، با رفتارهای خشونت‌آمیزتری روبه‌رو شده است.

به گفته مرکاو، گواچی در تمرین از پشت او را گرفته و خواسته بود مکالمه‌ها پاک شود. او ادعا می‌کند گواچی در صورت سرپیچی، تهدید به کشتن او و تمام خانواده‌اش کرده است.

مرکاو توضیح می‌دهد که این فشارها سرانجام او را به اقدام به خودکشی کشاند. او گفته است در آن لحظه تصمیم گرفته دیگر نمی‌خواهد زنده بماند و این شرایط را تحمل کند.

موضع فیفا و واکنش بازیکنان پیشین

فیفا در سال ۲۰۲۱ پرونده گواچی را بررسی کرد. کمیته تحقیقات فیفا در آن سال نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت او را پیشنهاد کرد.

با این حال، شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا گواچی را به دلیل کافی نبودن شواهد تبرئه کرد. گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ شکایت مشابهی ثبت کرده بود، در واکنش به این حکم به سی‌ان‌ان گفت که پرسیده است اگر شهادت پنج بازیکن کافی نیست، پس چه چیزی لازم است.

گواچی پس از آنکه فدراسیون فوتبال آرژانتین قراردادش را تمدید نکرد، به ایتالیا نقل مکان کرد. او اکنون به‌صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

پیامدهای سیاسی لایحه و نگرانی حقوق زنان

این پرونده ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر این مربی، با استناد به تبرئه همسرش در فیفا، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده است که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند.

منتقدان هشدار داده‌اند این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند و قربانیان را از افشاگری منصرف خواهد کرد. این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که پرونده مرکاو هنوز در فیفا در جریان است.

مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی، تصمیم گرفته تا پایان این مسیر ایستادگی کند. او گفته است امروز حضور دارد تا این ماجرا تمام شود و بتواند در آرامش به زندگی‌اش ادامه دهد.