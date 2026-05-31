از افزایش تورم مواد غذایی و مسکن تا فشارهای مالی در شهر و روستا؛ بررسی جامع از وضعیت اقتصادی ایران که میلیونها نفر را بهسوی زندگی زیر خط فقر سوق داده است.
در سالهای اخیر فشارهای اقتصاد ی که پیش از این بهصورت موقت و فصلی توصیف میشد، بهمنظور میلیونها ایران ی تبدیل به یک واقعیت دائمی و فرساینده شده است.
این وضعیت در تمام نواحی کشور دیده میشود؛ نهتنها در حاشیه شهرها یا روستاهای دورافتاده، بلکه در خیابانهای شلوغ تهران، واگنهای مترو، صفهای طولانی داروخانهها، بازارهای محلی، مدارس و خانههای اجارهای. طبقه متوسط که پیش از این توانایی حفظ سطح زندگی مطلوب را داشت، اکنون برای تامین نیازهای اساسی مانند خوراک، بهداشت و مسکن میجنگد.
بر پایهٔ آمارهای رسمی، نرخ تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۵ به بالای ۵۳ درصد رسیده و تورم مواد غذایی به بیش از ۱۱۵ درصد افزایش یافته است؛ چنانکه سبد خوراک خانوارهای کمدرآمد بهطرز چشمگیری کاهش یافته و طبقه متوسط نیز مجبور به حذف کالاهای اساسی از سبد خرید خود شدهاند. در همین حال، فقر در مناطق روستایی کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۸۵ میلیونی کشور در روستاها ساکن بودند.
در شهرها، افزایش اجارهبها، هزینه حملونقل و گرانی کالاها فشار اصلی بر خانوارهاست، اما در روستاها کاهش درآمد کشاورزی، افزایش هزینه نهادهها مثل بذر، کود، سم و سوخت، کمبود بازارهای فروش و مهاجرت جوانان عوامل تقویتکنندهٔ بحران هستند. یک جامعهشناس حوزه روستایی به بیبیسی فارسی بیان کرد که خانوارهای روستایی تا ۴۵ درصد درآمد خود را صرف خرید مواد غذایی میکنند و این کالاها بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند؛ در حالی که در شهرها بخشی از تورم به خدمات و حملونقل مربوط میشود.
بهعلاوه، افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل باعث شده هزینه نهایی بسیاری از کالاها در روستاها حتی از شهرها نیز بالاتر باشد. دولت هر سال بر پایهٔ نرخ تورم رسمی و هزینهٔ سبد معیشت، تصمیم به افزایش دستمزدها میگیرد، اما این افزایشها در برابر سرعت بالای رشد قیمتها عملاً بیاثر میمانند. برآوردهای هیئت علمی مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد حدود ۲۶ میلیون نفر یا حدود ۳۰ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند.
خانوادهها مجبورند هر ماه بخشی از سبد مصرفی را حذف کنند؛ از گوشت و لبنیات تا درمان، آموزش و تفریح. در شهرهای بزرگ، اجاره مسکن بهگونهای افزایش یافته که بسیاری به خانههای کوچکتر یا حاشیه شهرها نقل مکان میکنند؛ حتی برخی خانوارها برای تخفیف هزینهها، چهار نفر را در یک اتاق بهاشتراک میگذارند. هزینهٔ حملونقل روزانه نیز بهعنوان یک بخش عمده از درآمد کارگران تبدیل شده و فشار مضاعفی بر طبقات کمدرآمد وارد کرده است.
این ترکیب از تورم خوراک، مسکن، حملونقل و ضعف دستمزدها، بحران معیشتی را ایجاد کرده که نه تنها زندگی روزمره مردم را دشوارتر میسازد، بلکه فرصتهای پیشرفت و امید به آینده را بهطبیعی از دست میدهد
