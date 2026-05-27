فقدان هدف در عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان و گیر افتادن بنیامین نتانیاهو در یک باتلاق سیاسی

کانال ۱۳ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نظامیان صهیونیست در لبنان در حملات حزبالله به طور میانگین هفتهای ۳ تا ۴ کشته میدهند. بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات اصلی عملیات نظامی این رژیم در جنوب لبنان، شرایط جغرافیایی منطقه است؛ به گونه ای که هر ارتفاع یا تپهای که تحت کنترل قرار میگیرد، ارتفاع دیگری در پشت آن وجود دارد که بر آن اشراف دارد.
در همین راستا، رسانه صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم اشغالگر، در لبنان در یک باتلاق سیاسی گیر افتاده است. شبکه 13 تلویزیون صهیونیستی اذعان کرد که تجاوز نظامی این رژیم در لبنان «فاقد هدفی قابل دستیابی و قابل ارائه به افکار عمومی» است و تلآویو در وضعیت بنبست قرار گرفته است
