اعلام ساعات کاری ادارات و هشدار نسبت به بروز شرایط اضطراری در استان و بین المللی، همچنین پیش‌بینی هوای استان، آخرین قیمت دلار، طلا و سکه، می‌توانند در سطح مختصر مورد بررسی قرار بگیرند. هر چند با توجه به حجم اخبار و اهمیت موضوع، بسیاری از آن‌ها در قالب یک عنوان (خودنوشته) در دسترس قرار می‌گیرند. با این وجود، باید برای بررسی این اخبار، به سایت یا وبلاگ مرتبط مراجعه کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار قزوین ساعات فعالیت ادارات استان از 26 اردیبهشت‌ماه تا 15 شهریورماه ساعت 7 تا 13 خواهد بود. کلیه کارکنان موظفند در این بازه زمانی حاضر باشند.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، ساعات کاری کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات و نهادهای دولتی استان به صورت ویژه تنظیم خواهد شد. کلیه دستگاه‌ها موظفند در ساعات اوج مصرف به طور کامل خاموش کرده و اقدامات لازم برای مدیریت مصرف انرژی را در این دوره گرم‌سال انجام دهند. دستگاه‌هایی که خدمات ضروری ارائه می‌دهند در صورت نیاز با تشخیص بالاترین مقام دستگاه، موظف به استمرار فعالیت خواهند بود.

در صورت بروز شرایط اضطراری و صدور ابلاغیه‌های جدید در سطح ملی، مراتب فوراً برای اجرا اطلاع‌رسانی خواهد شد.





