فعال شدن اعتبار کالابرگ خرداد برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۷، ۸ و ۹

اعتبار کالابرگ ماه خرداد برای گروه سوم سرپرستان خانوار شامل کدهای ملی با endings ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ خرداد فعال می‌شود. این اعتبار در چارچوب طرح حمایتی دولت برای تأمین امنیت غذایی و تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی است و در سه مرحله وب‌ deze مرحله پایانی است. افراد واجد شرایط می‌توانند در فروشگاه‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ از این اعتبار استفاده کنند.

اعتبار کالابرگ ماه خرداد برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی 7، 8 و 9 از سه‌شنبه 25 خرداد فعال می‌شود. این طرح با هدف تضمین امنیت غذایی و حمایت از معیشت اقشار جامعه در مراحل پایانی اجرا قرار دارد.

طبق زمان‌بندی اعلام شده، اعتبار گروه سوم شامل کدهای ملی پایانی ۷، ۸ و ۹ از چهارشنبه ۲۵ خرداد وارد مرحله استفاده می‌شود. فرآیند واریز اعتبار کالابرگ الکترونیک در سه مرحله مجزا طراحی شده تا از تجمعات احتمالی جلوگیری و توزیع کالا بهینه گردد. دو مرحله اول مربوط به تاریخ‌های ۱۵ خرداد (پایانه‌های ۰، ۱، ۲) و ۲۰ خرداد (پایانه‌های ۳، ۴، ۵، ۶) با موفقیت انجام شده‌اند. اکنون نوبت آخرین گروه است.

با فعال شدن اعتبار، افراد می‌توانند در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد با سامانه کالابرگ،کالاهای اساسی را تهیه کنند. این سامانه با هدف شفافیت در توزیع یارانه‌ها و اطمینان از رسیدن مستقیم به مصرف‌کننده طراحی شده است. بهره‌مندان با کارت بانکی خود می‌توانند اعتبار را مصرف نمایند. یادآوری می‌شود که تنها نیاز به مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد است و شارژ اعتبار به صورت خودکار انجام می‌شود





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