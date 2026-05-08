عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، دبیرکل مجمع تشخیص مالمراجع و وزیر خارجه آمریکا، با بیان پیشبینی تعرض به امنیت دریایی، از سوی نیروهای ایران و آمریکا، به تحولات مرتبط با تنگه هرمز اشاره کردند. همچنین، новости از درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با آمریکاییها، انتقال تجهیزات نظامی و گزارش از حرکات دانشجویی مرتبط با مسائل سیاسی در ایران نیز منتشر شد.
خبر فوری | عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: آمریکا برای مغایر نظامی با پاسخ نظامی ایران مواجه میشود - دبیرکل مجمع تشخیص م للمراجع: تنگه هرمز «به حد بمب اتم» است - مجرمانان: ponenobi | وزیر خارجه آمریکا: آمریکا کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را نخواهد پذیرفت - خبرگزاری آکسیوس: جیدی ونس، معاون رییسجمهور آمریکا در گفتوگو با نخستوزیر قطر برای آشنایی با مذاکرات با جمهوری اسلامی - رسانههای ایران: ارتش آمریکا در تنگه هرمز با تجهیزات جدید برای جلوگیری از حمله به شناورهای ایران به میدان آبیزرنهاوری منتقل شده است - خبرگزاری فارس: درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با آمریکاییها پس از مدتی تبادل آتش، متوقف شده و فضا آرام است.
| آموزشکده توانا: دانشجوی دانشگاه علم و صنعت ایران برای اجرای حکم اعدام بازداشت و به اعدام محکوم شد | امام جمعه مشهد: گرانی زیر ساختها و کالاها به راه میرسد | فیلم ۲۲ مرداد: درگیری نیروهای آمریکا و سپاه در تنگه هرمز ضبط شد
