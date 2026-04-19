فعال سیاسی: ضرب و جرح شدید توسط ماموران وزارت اطلاعات منجر به خونریزی مغزی شد

حمید آصفی، پژوهشگر اقتصادی و فعال سیاسی، روایت تکاندهندهای از یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزلش و ضرب و جرح شدید وی که منجر به خونریزی مغزی شده است، منتشر کرد. او این اقدام را پیام سیاسی به نیروهای ملی و دموکراتیک خواند و خواستار توقف خشونت شد.
حمید آصفی ، پژوهشگر اقتصادی و فعال سیاسی شناخته شده ایرانی، در یادداشتی که نسخهای از آن را در اختیار رسانهها قرار داده، جزئیات دلخراشی از نحوه برخورد خشونتآمیز ماموران وزارت اطلاعات با خود را شرح داده است. این واقعه که در تاریخ چهاردهم اسفند ماه رخ داده، شامل یورش بدون حکم به منزل شخصی آصفی، ضرب و جرح شدید وی پس از دستگیری، و در نهایت منجر به خونریزی وسیع در دو ناحیه از مغزش شده است. آصفی هدف از انتشار این روایت را آگاهسازی مردم ایران از اقدامات فراقانونی و خشونتآمیز سیستم امنیتی توصیف کرده و خواستار پایان دادن به این چرخه خشونت شده است.
بر اساس این روایت، شش مامور مسلح وزارت اطلاعات، بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، در حوالی ساعت سه بعد از ظهر چهاردهم اسفند ماه به منزل حمید آصفی یورش بردهاند. این ماموران با شکستن درِ منزل با پتک و تبر وارد خانه شدهاند. آصفی که در آن زمان در منزل حضور نداشته، پس از اطلاع از این حادثه و در مسیر بازگشت به خانه، با حمله ناگهانی یکی از ماموران مواجه شده است. این مامور با پشت اسلحه ضربهای سنگین به گردن و کمر آصفی وارد کرده و با فحاشی وی را به داخل خانه کشانده است. در ادامه، شش مامور در داخل خانه بر سر آصفی ریخته و او را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار دادهاند. مشت، لگد و ضربات پیدرپی بر سر و صورت، دندهها، کلیهها، شقیقهها و پشت سر وی آنقدر شدید بوده که آصفی از هوش رفته است.
پس از این ضرب و جرح اولیه، حمید آصفی به یکی از مقرهای وزارت اطلاعات منتقل شده، جایی که دوباره مورد بازجویی و ضرب و شتم قرار گرفته و به امضای بیانیهای علیه نظام جمهوری اسلامی و ارتباط با دولت اسرائیل متهم شده است.
حمید آصفی در این یادداشت، ادعای ماموران مبنی بر اینکه این حادثه صرفاً یک اشتباه اداری بوده را قاطعانه رد کرده و تاکید کرده است که این واقعه بیش از هر چیز یک پیام سیاسی آشکار را حمل میکند. وی معتقد است این پیام، با شکستن درِ منزل و با استفاده از خشونت فیزیکی، نه تنها او، بلکه طیف وسیعی از نیروهای ملی، دموکراتیک و جمهوریخواه ایران را هدف قرار داده است. آصفی این اقدام را تلاشی برای ساکت کردن صدای جمهوریخواهی در شرایط کنونی کشور که آن را درگیر بحران و بیثباتی توصیف میکند، قلمداد کرده است. او با ارسال تصاویری از جراحات وارده به خود، از جمله چندین زخم عمیق در سر که نیاز به بخیه داشته، اشاره کرده است که سه هفته پس از این حادثه، همچنان از دردهای شدید مغزی و سردردهای مزمن رنج میبرد. مراجعه به پزشک و انجام آزمایشهای پزشکی، تشخیص خونریزی وسیع در دو ناحیه از مغز را تأیید کرده است.
آصفی در پایان روایت خود، این حادثه را هشداری درباره سیستمی توصیف کرده که در آن، خشونت اعمال میشود، سپس انکار شده و از آن عبور میشود. او ابراز امیدواری کرده است که این چرخه خشونت در نهایت متوقف گردد.
حمید آصفی، روزنامهنگار، تحلیلگر اقتصادی و فعال سیاسی است که در داخل ایران فعالیت داشته و به دلیل دیدگاههای منتقدانه نسبت به حکومت جمهوری اسلامی، با گرایشهای ملیگرا، دموکراتیک و جمهوریخواه، شناخته میشود. او سابقه طولانی در فعالیتهای سیاسی داشته و از دهه ۶۰ شمسی بارها بازداشت و زندانی شده است. روایت او، پرتوی دیگری بر وضعیت حقوق بشر و آزادیهای مدنی در ایران میافکند و نشاندهنده اقدامات فراقانونی و خشونتآمیز نهادهای امنیتی علیه فعالان سیاسی است. این اتفاق، موجی از نگرانی را در میان فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی برانگیخته و بر لزوم پیگیری و پاسخگویی در قبال چنین اعمالی تأکید کرده است.
