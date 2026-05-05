فعال ناوگان صمود: اسرائیل با تحقیر و خشونت با ما رفتار کرد

حسین اورال، فعال بازداشت‌شده ناوگان صمود، پس از بازگشت به استانبول، از بدرفتاری و خشونت نیروهای اسرائیلی با فعالان این ناوگان خبر داد و بر حمایت‌های ترکیه تاکید کرد.

حسین اورال ، فعال ناوگان صمود که پس از بازداشت در آب‌های بین‌المللی به استانبول بازگشته است، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از نحوه برخورد و رفتار غیرانسانی نیروهای اسرائیل ی با فعالان این ناوگان را فاش کرد.

او که به همراه سایر فعالان در جریان حمله اسرائیل به ناوگان جهانی صمود بازداشت شده بود، پس از طی مراحل قانونی و با مساعدت ترکیه، وارد استانبول شد و مورد استقبال پرشور دوستان و حامیان خود قرار گرفت. اورال در اظهاراتی صریح، با قدردانی از حمایت‌های مردمی و دولتی ترکیه، به ویژه اشاره کرد که تیاگو آویلا، فعال برزیلی، در این میان نقش قهرمانانه‌ای ایفا کرده و شجاعت و مقاومت او قابل ستایش است.

او با بازگویی لحظات هولناک حمله نیروهای اسرائیلی، توضیح داد که فعالان ناوگان، طبق آموزش‌های قبلی، به محض مواجهه با نیروهای اسرائیلی، بر روی زمین نشستند و دستان خود را به نشانه عدم مقاومت بالا بردند. با این حال، نیروهای اسرائیلی با بی‌توجهی به این نشانه‌ها، فعالان را با دستبند از پشت دستگیر کردند و این اقدام، نشان‌دهنده نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است.

اورال همچنین به بدرفتاری‌های گسترده با فعالان در طول مدت بازداشت اشاره کرد و گفت که غذا به شکلی تحقیرآمیز و غیرانسانی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت. این رفتارها، علاوه بر آسیب روحی، نشان‌دهنده تلاش برای شکستن روحیه فعالان و تحقیر آن‌ها بود.

او همچنین از ضرب و جرح خود و سایر فعالان خبر داد و با اشاره به آثار کبودی و جراحات بر روی بدنش، گفت که با وجود درد و رنج فراوان، احساس می‌کند که این دردها در راه دفاع از آرمان‌های انسانی و عدالت‌خواهی، ناچیز هستند. یکی دیگر از نکات مهمی که اورال به آن اشاره کرد، مفقود شدن وسایل شخصی‌اش پس از تحویل به طرف یونانی بود.

او توضیح داد که پس از انتقال به نیروهای یونانی، کیف حاوی 1000 یورو و گواهینامه او به سرقت رفته و طرف یونانی هیچ مسئولیتی در قبال این موضوع نپذیرفته است. این مسئله، نشان‌دهنده بی‌توجهی و سهل‌انگاری طرف یونانی در حفظ اموال فعالان بازداشت‌شده است و باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد. اورال با تأکید بر حمایت‌های بی‌دریغ ترکیه در طول این روند، از دولت و مردم ترکیه به خاطر مساعدت و پشتیبانی‌شان قدردانی کرد.

او همچنین اعلام کرد که در صورت نیاز، بار دیگر در چنین ماموریت‌هایی برای دفاع از حقوق مردم فلسطین و محکوم کردن جنایات اسرائیل شرکت خواهد کرد. این اظهارات، نشان‌دهنده تعهد و پایبندی عمیق او به آرمان‌های انسانی و عدالت‌خواهی است. بازگشت حسین اورال به استانبول، فرصتی برای افشای جنایات اسرائیل و جلب توجه افکار عمومی جهانی به وضعیت بحرانی غزه و نقض حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی فراهم می‌کند.

او با حضور در رسانه‌ها و بیان تجربیات خود، می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و فشار بر جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به اشغالگری و تجاوزات اسرائیل ایفا کند. در کنار این خبر، گزارش‌هایی از وقوع انفجار در یک کارخانه مواد آتش‌بازی در چین منتشر شده است که منجر به کشته شدن 21 نفر و زخمی شدن 61 نفر دیگر شده است. این حادثه، بار دیگر بر اهمیت رعایت مسائل ایمنی و بهداشت در صنایع خطرناک تأکید می‌کند.

همچنین، درگیری‌های پراکنده میان اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان، با وجود اعلام آتش‌بس، همچنان ادامه دارد و این مسئله، نشان‌دهنده شکنندگی آتش‌بس و احتمال تشدید تنش‌ها در منطقه است. از سوی دیگر، دادگاه اسرائیل بازداشت دو فعال دیگر ناوگان صمود را تمدید کرده است و این اقدام، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های سرکوبگرانه اسرائیل علیه فعالان حقوق بشر و حامیان فلسطین است.

متأسفانه، شمار جان‌باختگان حملات اسرائیل به غزه نیز به 72 هزار و 610 نفر رسیده است و این آمار، نشان‌دهنده فاجعه انسانی بزرگی است که در غزه در حال وقوع است. جامعه بین‌المللی باید برای پایان دادن به این فاجعه و برقراری صلح و امنیت در منطقه، تلاش‌های خود را مضاعف کند.

حسین اورال با بازگشت خود، صدای مظلومان غزه را به گوش جهانیان می‌رساند و امیدوار است که این تلاش‌ها، به زودی به نتیجه برسد و مردم فلسطین از حقوق خود برخوردار شوند





