فضانوردان ناسا در کپسول اسپیس ایکس پناه گرفتند تا فضانوردان روسی بتوانند نشتی هوا را رفع کنند

فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی در کپسول فضایی «دراگون» شرکت «اسپیس‌ایکس» پناه گرفتند تا فضانوردان روسی بتوانند نشتی هوا را رفع کنند. ناسا به پنج فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی دستور داد تا در یک کپسول فضایی «دراگون»(Dragon) شرکت «اسپیس‌ایکس»(SpaceX) متصل به ایستگاه پناه بگیرند.

فضانوردان ایستگاه فضایی بین‌المللی در کپسول فضایی « دراگون » شرکت «اسپیس‌ایکس» پناه گرفتند تا فضانوردان روسی بتوانند نشتی هوا را رفع کنند. ناسا به پنج فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بین‌المللی دستور داد تا در یک کپسول فضایی « دراگون »(Dragon) شرکت «اسپیس‌ایکس»( Space X) متصل به ایستگاه پناه بگیرند؛ در حالی که فضانوردان روسی سعی داشتند نشت نگران‌کننده‌ هوا را در این آزمایشگاه مداری تعمیر کنند.

به گزارش ایرنا به نقل از اسپیس، «بتانی استیونز»(Bethany Stevens)، سخنگوی ناسا در حساب ایکس خود نوشت: ناسا به دلیل احتیاط فراوان، به هر چهار عضو ماموریت «کرو ۱۲»(Crew-12) اسپیس‌اکس و «کریس ویلیامز»(Chris Williams)، فضانورد ناسا دستور داده است تا در زمان انجام شدن تعمیر، در فضاپیمای دراگون در وضعیت ایمنی بالا قرار بگیرند. به گفته استیونز، نشت مداوم در تونل انتقال PrK رخ داده است که به ماژول «زوزدا»(Zvezda) روسیه، یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های ایستگاه منتهی می‌شود.

استیونز نوشت: این نشت که ظاهراً ناشی از ترک‌های کوچک در تونل است، سال‌هاست که یک مشکل بوده و آژانس فضایی روسیه آن را از طریق اقدامات عملیاتی و تلاش‌های دوره‌ای برای تعمیرات جزئی مدیریت می‌کند. این تلاش‌ها تا چند ماه پیش مؤثر بودند تا این که نشت دوباره ظاهر شد. این اتفاق نیاز به اقدامات تعمیر را به همراه داشت که استیونز آن را «عملیات تعمیر گسترده‌تر» نامید.

چهار فضانورد ماموریت کرو ۱۲ عبارتند از «جسیکا میر»(Jessica Meir) و «جک هاتاوی»(Jack Hathaway) از ناسا، «سوفی آدنو»(Sophie Adenot) از آژانس فضایی اروپا و «آندری فدیائف»(Andrey Fedyaev) فضانورد روسیه. آنها در اواسط فوریه برای اقامت ۶ ماهه به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند. آنها به همراه ویلیامز که اواخر نوامبر با فضاپیمای روسی «سایوز»(Soyuz) به ایستگاه فضایی رسیده بود، در کپسول دراگون «فریدم»(Freedom) ماموریت کرو ۱۲ پناه گرفتند تا تعمیر شود.

ویلیامز به همراه دو نفر از خدمه سایوز «سرگئی کودسورچکوف»(Sergey Kud-Sverchkov) و «سرگئی میکاف»(Sergei Mikaev) پرواز کرد. احتمالاً آنها همان کسانی هستند که برای رفع نشتی PrK تلاش کردند. پست استیونز به این که چه کسی تعمیر را انجام داده یا دقیقاً شامل چه عملیاتی بوده، اشاره نکرده است





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

فضانوردان کپسول فضایی اسپیس ایکس ناسا نشتی هوا تعمیر ایستگاه فضایی بین‌المللی دراگون Spacex ناسا فضانوردان روسی نشتی هوا تعمیر ایستگاه فضایی بین‌المللی دراگون Spacex ناسا فضانوردان کپسول فضایی اسپیس ایکس ناسا نشتی هوا تعمیر ایستگاه فضایی بین‌المللی دراگون Spacex ناسا فضانوردان روسی نشتی هوا تعمیر ایستگاه فضایی بین‌المللی دراگون Spacex ناسا

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

سال 2024: یک سال ویژه برای پروازهای فضاییسال 2024 با دستاوردهای فضایی بی‌سابقه‌ای همراه بود که از پرتاب موشک استارشیپ SpaceX گرفته تا فرودهای رباتیک روی ماه را در بر می‌گرفت.

Read more »

استارشیپ: گام‌های بزرگ به سوی اسکان در مریخمقاله درباره پیشرفت های استارشیپ، سامانه موشکی SpaceX، و برنامه های آن برای سفر فضایی و اسکان در مریخ.

Read more »

رونمایی «اسپیس‌ایکس» از یک فرودگر ساده‌تر برای تسریع بازگشت به ماهشرکت فضایی خصوصی «اسپیس‌ایکس»( SpaceX) از یک فرودگر ساده‌تر که دارای بالابر جدیدی برای تجهیزات و خدمه خواهد بود، برای سرعت بخشیدن به بازگشت به ماه رونمایی کرد.

Read more »

قطع استارلینک، پهپادهای روسیه را زمین‌گیر کردقطع شبکه استارلینک توسط کی‌یف، با هماهنگی شرکت SpaceX، ارتباطات نظامی روسیه در خطوط مقدم اوکراین را فلج کرد و مانع از هماهنگی و هدایت پهپادهای این کشور شد.

Read more »

Ilان Mask Loses Legal Battle Against OpenAIElon Musk, the founder of Tesla and SpaceX, lost a legal battle against OpenAI, a leading AI company, after the court ruled in favor of OpenAI.

Read more »

Google Signs $30 Billion Deal for SpaceX's Processing PowerGoogle has signed a $30 billion deal with SpaceX to rent its processing power for a period of 32 months, starting from June 2029. The agreement was made after SpaceX's acquisition of xAI in February 2026 and before SpaceX's upcoming IPO. Google has reached an agreement with SpaceX for the rental of its computational capacity.

Read more »