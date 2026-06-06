فضانوردان ناسا در کپسول اسپیس ایکس پناه گرفتند تا فضانوردان روسی بتوانند نشتی هوا را رفع کنند

فضانوردان ایستگاه فضایی بینالمللی در کپسول فضایی «دراگون» شرکت «اسپیسایکس» پناه گرفتند تا فضانوردان روسی بتوانند نشتی هوا را رفع کنند. ناسا به پنج فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بینالمللی دستور داد تا در یک کپسول فضایی «دراگون»(Dragon) شرکت «اسپیسایکس»(SpaceX) متصل به ایستگاه پناه بگیرند.
فضانوردان ایستگاه فضایی بینالمللی در کپسول فضایی « دراگون » شرکت «اسپیسایکس» پناه گرفتند تا فضانوردان روسی بتوانند نشتی هوا را رفع کنند. ناسا به پنج فضانورد حاضر در ایستگاه فضایی بینالمللی دستور داد تا در یک کپسول فضایی « دراگون »(Dragon) شرکت «اسپیسایکس»( Space X) متصل به ایستگاه پناه بگیرند؛ در حالی که فضانوردان روسی سعی داشتند نشت نگرانکننده هوا را در این آزمایشگاه مداری تعمیر کنند.
به گزارش ایرنا به نقل از اسپیس، «بتانی استیونز»(Bethany Stevens)، سخنگوی ناسا در حساب ایکس خود نوشت: ناسا به دلیل احتیاط فراوان، به هر چهار عضو ماموریت «کرو ۱۲»(Crew-12) اسپیساکس و «کریس ویلیامز»(Chris Williams)، فضانورد ناسا دستور داده است تا در زمان انجام شدن تعمیر، در فضاپیمای دراگون در وضعیت ایمنی بالا قرار بگیرند. به گفته استیونز، نشت مداوم در تونل انتقال PrK رخ داده است که به ماژول «زوزدا»(Zvezda) روسیه، یکی از قدیمیترین بخشهای ایستگاه منتهی میشود.
استیونز نوشت: این نشت که ظاهراً ناشی از ترکهای کوچک در تونل است، سالهاست که یک مشکل بوده و آژانس فضایی روسیه آن را از طریق اقدامات عملیاتی و تلاشهای دورهای برای تعمیرات جزئی مدیریت میکند. این تلاشها تا چند ماه پیش مؤثر بودند تا این که نشت دوباره ظاهر شد. این اتفاق نیاز به اقدامات تعمیر را به همراه داشت که استیونز آن را «عملیات تعمیر گستردهتر» نامید.
چهار فضانورد ماموریت کرو ۱۲ عبارتند از «جسیکا میر»(Jessica Meir) و «جک هاتاوی»(Jack Hathaway) از ناسا، «سوفی آدنو»(Sophie Adenot) از آژانس فضایی اروپا و «آندری فدیائف»(Andrey Fedyaev) فضانورد روسیه. آنها در اواسط فوریه برای اقامت ۶ ماهه به ایستگاه فضایی بینالمللی رسیدند. آنها به همراه ویلیامز که اواخر نوامبر با فضاپیمای روسی «سایوز»(Soyuz) به ایستگاه فضایی رسیده بود، در کپسول دراگون «فریدم»(Freedom) ماموریت کرو ۱۲ پناه گرفتند تا تعمیر شود.
ویلیامز به همراه دو نفر از خدمه سایوز «سرگئی کودسورچکوف»(Sergey Kud-Sverchkov) و «سرگئی میکاف»(Sergei Mikaev) پرواز کرد. احتمالاً آنها همان کسانی هستند که برای رفع نشتی PrK تلاش کردند. پست استیونز به این که چه کسی تعمیر را انجام داده یا دقیقاً شامل چه عملیاتی بوده، اشاره نکرده است
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